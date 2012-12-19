Akit'in hedef gösterdiği sunucuya saldırı

Cezaevindeki gazeteciler ile ilgili haberde, CPJ raporunda adı geçen bazı isimlerin gazeteci olmadığını savunan Yeni Akit gazetesinin haberinde adı geçen Rohat Emekçi saldırıya uğradı.

Haberin yayınlandığı gün (16 Aralık) saat 23.20 sıralarında Diyarbakır'da radyo binasından çıkarak, taksi durağına geçen Emekçi, burada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Emekçi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emekçi yaşadıklarını, "Taksiye binmek için yolun karşı tarafına geçtim. Karşıya geçtiğim sırada, birisinin veya birileri direk bana saldırdı. Karanlık olduğundan kaynaklı saldırganları göremedim. Beni direk yere atıp, darp etti. Şaşkınlık içinde kaldım, çünkü ne çantamı aldı ne de telefonumu. Beni darp ettikten sonra kaçıp olay yerinde kayboldu" sözleri ile anlattı.

Saldırının hedef gösterildiği haberin ardından yapıldığını belirten Emekçi, "16 Aralık günü Yeni Akit Gazetesi'nde benimle birlikte beş gazeteciyle ilgili 'Al sana gazeteci' sürmanşetiyle bir haber yayınlandı. Bu da manşetin ne kadar provokasyon amaçlı verildiğini gösteriyor. Her ne kadar gece karanlığında saldırganları görmesem bile Yeni Akit Gazetesi'nin attığı manşete baktığımızda açık bir şekilde bizi hedef göstermiştir. Zaten olay da aynı akşam meydana geldi. Bu da kafalarda ister istemez soru işareti yaratıyor" diye belirtti. Emekçi, "Biz Apê Musa'nın geleneğinden geliyoruz. Bunlar asla bizi şiddetle korkutamazlar. Biz her zaman buradayız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Emekçi, saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

(Fotoğraf: Dicle haber Ajansı)