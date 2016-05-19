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Akit'in "Hayko Bağdat Müslüman değilmiş" haberi sosyal medyada: Havuz, ilk defa doğru haber yapmış!

“Bu adamlara nasıl anlatacağız meseleyi ya?”

19 Mayıs 2016 15:09

Akit, Ermeni asıllı gazeteci Hayko Bağdat’ın Yarına Bakış gazetesine verdiği bir röportajda “Cemaatçi olmam için önce Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olmam gerekiyor” sözlerini “Hayko Bağdat Müslüman değilmiş!” başlığıyla haberleştirdi. Akit, Bağdat’ın sözlerini “İtiraf etti” şeklinde kelimelendirdi. Bağdat, gazetenin haberine Twitter üzerinden yaptığı yorumda “Bu adamlara nasıl anlatacağız meseleyi ya” diye sordu. 

Bağdat’ın Twitter paylaşımları şöyle:

 

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