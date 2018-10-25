AKİT'İN "ATATÜRK'ÜN HATIRASINA ALENEN HAKARET" DAVASI

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK\'ün ölüm yıl dönümünde “Zulüm 1938’de son buldu\" başlığıyla Akit TV’nin televizyonunda yayınlanan haberle ilgili açılan davada, avukat müvekkilinin askere gittiğini, Şubat ayında terhis olacağını son savunmasının alınması için duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme de sanığın son savunmasını sunması için duruşmayı Mart ayına erteledi.

SANIK DURUŞMAYA KATILMADI

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 6. duruşmaya AKİT TV yayınlarından ve programlarından sorumlu müdür olan tutuksuz sanık Ali Özken katılmazken, avukatı Ali Pacci katıldı. Müşteki İstanbul Barosu ve İzmir Barosu\'nu temsilen avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

\"MÜVEKKİLİM 2018 YILI AĞUSTOS AYINDA ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMAK İÇİN ASKERE GİTMİŞTİR\"

Söz alan sanık Ali Özken\'in Avukatı Ali Pacci, \"Müvekkilim 2018 yılı Ağustos ayında askerlik görevini yapmak için askere gitmiştir. Kıbrıs\'ta askerlik hizmeti yapmaktadır. Şubat ayında terhis olacaktır. Son savunmasının alınması sonrasında bizzat mahkemede bulunmak istemektedir. Duruşmanın terhis tarihi olan Şubat ayından sonraki bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz\" dedi.

\"TALEBİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ\"

Davaya bireysel olarak başvurarak şikayetçi olan avukat Onur Cingil de \"Sanığın savunması alınmıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu\'nda (CMK) talep edilen hususta amir bir hüküm yoktur. Yargılamanın uzatılmasına sebebiyet verilmemesi için talebin reddine ve sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz\" ifadelerini kullandı. İstanbul Barosu Başkanlığını temsil eden avukatlar da isnat edilen suçun gerçekleştiğini kaydederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanık avukatının beyanı doğrultusunda sanığa son savunmasını sunması için duruşmanın Mart ayına ertelenmesine karar verdi.

İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Akit TV isimli televizyon kanalında 10 Kasım 2015\'te Atatürk\'ün ölüm yıldönümünde \"Zulüm 1938\'de son buldu\" başlığıyla haber yayınlandığı anlatıldı. Haberin ardından Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret işlendiğine bahisle çok sayıda ihbar dilekçesinin savcılığa gönderildiği ifade edilen iddianamede, haber programının bir bütün olarak ele alındığında haber verme ve eleştiri sınırlarının aşıldığı belirtildi. Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret edildiğinin anlaşıldığı ifade edilen iddianamede, sanık Ali Özken hakkında \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret\" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.