Akit'e yakın internet sitesinde Ali Bayramoğlu'na linç kampanyası!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu ile ilgili habervaktim.com adlı internet sitesinde başlatılan ırkçılık içeren karalama ve hedef gösterme kampanyasına gazeteciler ve hukukçular sert tepki gösterdi. Gazeteci ve yazarlar internet sitesinin ırkçılık ve nefret suçu işlediğini belirterek, tıpkı öldürülmeden önce Hrant Dink’e yapıldığı gibi Bayramoğlu’nun da hedef gösterildiğini belirttiler.

Söz konusu internet sitesi, “Ermeni kökenli” ve “Ermeni tezlerini ırkçı bir saikle savunduğunu”nu iddia ettiği Ali Bayramoğlu’na gazete okurları ve çalışanlarının da tepkili olduğunu öne sürdü. Bayramoğlu’nun İngiltere’de faaliyet gösteren bir düşünce kuruluşu olan DPI toplantısına katıldığını haber veren internet sitesi, DPI’ın PKK’nın yan kuruluşu olduğunu iddia ederek yazarı açıkça hedef gösterdi. Bayramoğlu, Taraf ’ın sorusu üzerine, hedef gösterme ve karalama kampanyasıyla ilgili şu yazılı açıklamayı yaptı:

Bu kampanyayı kişisel olarak nasıl algılıyorum?

"Tehlikeli ve tedirgin edici olarak. Akit’in mantığı ve gazetecilik tarzı öylesine süfli ve zavallı ki, önce ciddiye almıyorsunuz ama bu nokta atışları, onlarda ve çeşitli internet sitelerinde uzun süre yapılınca, ardından bu durum, gelen mesajlar, tehditler, küfürlerle bir bütün oluşturmaya başlayınca işi başka türlü algılamak kaçınılmaz oluyor. Bu, pis, soğuk ve terli bir elin size dokunmaya çalışması gibi bir şey...

Yaptıklarının anlamı ne?

İki pislik iç içe...Birincisi hedef göstermek, hem sizi hem düşüncenizi, birbiri üzerinden ikisini de hedef göstermek. Kişiler üzerinden belli düşünce, duruş ve çabaları genel kamuoyu nezdinde karalamak, itirazsız ve vurulası kılmak. Bu adamların ve sitelerin bağlantılarını dikkate alınca, belirli siyasi mücadelelerin yansımaları ve tetikçileri olduğunu da görmek mümkün. Nitekim kin kusmaya, Kürt meselesiyle müzakere, görüşme, siyaset karşıtlığıyla ve DPI üzerinden başladılar, Kürtçülük ve Ermenicilik, sinsi ve gizli ajanlık gibi ithamlarla, hikâyeler yazarak devam ediyorlar. İkincisi, kişileri hedef yapma, düşünceyi kirleterek karalama dışında, ciddi ve ağır bir nefret suçu işliyorlar. İşin özü asılında bu yanı. En tehlikeli ve kolay kampanya, Türk düşmanlığı üzerine yapılan, hikâye yazan, tarih, ilişki ve faaliyet uyduran kampanyalardır Türkiye’de. Kimliğini gizleyen sinsi ve gizli Türk düşmanı vurgusu yapan son kampanyalarında, Kürtlüğü, özellikle Ermeniliği hem bir hakaret aracına çeviriyorlar, hem gizli, saklı, sinsi olanla özdeşleştiriyorlar. Ve onu kırılası, imha edilesi olarak tanımlıyorlar. 1915, Hrant cinayeti gibi pek çok olayı gerçekleştiren zihniyetin ve onun takipçilerinin bugün hâlâ aramızda böyle rahatlıkla ve fütursuzca dolaşıyor olması, boğucu.

Ne tepki vermeli?

Ben tepki vereceğim. Nefret suçu ve hedef gösterme girişiminden suç duyurusunda bulunacağım ve bunu sonuna kadar takip edeceğim, kavga edeceğim..."

Gazetecilerden sert tepki

Habervaktim.com internet sitesine yazar ve hukukçulardan da sert tepki var.

Zaman yazarı Etyen Mahçupyan: İçeriği tamamen uydurma olan bir haber sadece hedef gösterme olabilir. İçeriğinin bu kadar uydurma olması, bunun hedef gösterme amacıyla yapıldığını gösteriyor. Suç duyurusunda bulunulması, savcılığa verilmesi gereken bir durum. Bu eylem doğrudan nefret suçu olmasa da, arkasında nefret var.

Yeni Şafak yazarı Hüseyin Hatemi: Bu yayın organının hedef göstermesi ciddiye alınacak bir şey değil. Bu gazetenin böyle bir gücü de yok. Ermeni olmak hedef göstermek için yeterli bir sebep değildir. Son derece çirkin ve yakışıksız bir olaydır. Bir kere Bayramoğlu Ermeni olsa ne çıkar.

Akşam yazarı Nagehan Alçı: Bu bir nefret suçudur. Açık bir ırkçılıktır. Nefret suçlarıyla ilgili hukuki düzenleme yapılmalıdır.

Avukat Erdal Doğan: Bu gibi suçlar normal hukuk devletinde en ağır suçlarla cezalandırılır.

Zaman yazarı Ahmet Turan Alkan: Bir insanı nesebinden ötürü eleştirmek kabul edilmez; mezkur sitede haberin dili karışık, üstü örtülü bir iddia niteliği gösteriyor.

Yeni Şafak yazarı Abdullah Muradoğlu: Basında bu tarz hoş olmayan şeyler olabiliyor.

'Bunu İslam adına yapmaları ürkütücü'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan: Bu yayın organı düşman olarak gördüğü herkes hakkında böyle yayınlar yapıyor. Bu genel bir tutumları haline geldi. Zaman zaman çok dikkat çekici biriyse hedef gösterilen kamuoyunda infial yaratıyor değilse de kimsenin umurunda olmuyor. İlkel, tamamen eskide kaldığını düşündüğümüz, pervasızca, ahlaksızca, belden aşağıya yayınlar yapıyorlar, bir de bunu İslam adına yapmaları ayrıca ürkütücü. Benim hakkımda da bu tip yayınlar yaptılar.