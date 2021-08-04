Akit yazarından "THK'nın uçaklarını aktif hale getirmeye hazırız" çağrısı yapan CHP'li başkanlara: Şu orman yangınlarında, sizin itfaiyecilerinizi hiçbir yerde görmedik

Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye başkanının, Türk Hava Kurumu'na ait uçaklarını aktif hale getirmeye yönelik hükûmete çağrısını değerlendirdiği yazısında, "THK’nın onurunu kurtarmaya çalışıyorsanız.. Yapacağınız şey basit.. THK’ya ait, işe yarayacağını iddia ettiğiniz yangın söndürme uçaklarını, çalışır hale getireceksiniz. Bunun için kimseden izin almanıza, onay beklemenize, dilekçe kabul işlemleri yaptırmanıza gerek yok. Bastıracaksınız parayı, gerekli bakımı yaptıracaksınız." ifadelerini kullandı.

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Bu yangınların söndürülmesinde belediyelerin de görevi var" sözlerine işaret eden Karahasanoğlu, "Afedersiniz, sayın başkanlar.. Şu orman yangınlarında, sizin itfaiyecilerinizi biz hiçbir yerde görmedik. Görmediğimiz belediye itfaiyecileri için, siz nasıl “Cansiperane mücadele ediyorlar” diyorsunuz ki?.." diye yazdı.

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TIKLAYIN | CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından hükümete THK çağrısı: Uçakları aktif hale getirmeye hazırız