Akit yazarından iktidara tavsiye: Fazıl Say'a danışmanlık teklif edilebilir

Akit yazarı Ali Osman Aydın, İlber Ortaylı’nın Kültür Bakanlığı danışmanlığına atanmasını değerlendirdi. Atama için "Fevkalade güzel bir haber" yorumu yapan yazar, daha önce de hangi kesimden olursa olsun liyakatli isimlere görev vermenin önemine dikkati çektiğini hatırlattı. Öte yandan Akit yazarı, İlber Ortaylı ile yetinilmemesi gerektiğini pek çok yeni isme bakanlıklarda danışmanlık teklif edilebileceğini vurguladı. Aydın'ın listesinde "Hatta Fazıl Say" şeklinde yer verdiği dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın ismi de bulunuyor.

Yazar Ali Osman Aydın hükümete hiçbir kompleks duymadan tüm kesimlerden istifade etmesini önerdi. Yazarın, uzmanlıklarından, birikimlerinden toplumun kalkınması adına yararlanılması gerektiğini bildirdiği isimler şöyle: "Alev Alatlı, Dücane Cündioğlu, Teoman Duralı, Daron Acemoğlu, Ahmet Yaşar Ocak, Mehmet Genç, Şaban Ali Düzgün, Kemal Karpat, Uğur Tanyeli, Şahin Uçar, Semih Kaplanoğlu, Nuri Bilge Ceylan hatta Fazıl Say vb. pek çok isme bakanlıklarda danışman olarak görev teklif edilebilir"

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NE OLMUŞTU?

Fazıl Say, kendisi hakkında toplumda yanlış algı olduğunu ve bu algıyı değiştirmek için 'dostluk elimi tekrar uzatıyorum' diyerek "Muhalifim diye büyükelçiler konserlerime gelmiyorlardı artık geliyorlar, Benim bir beklentim yok, sadece dost olunsun istiyorum. Artık Türk halkı olarak birbirimizle uzlaşmalıyız. Biz, uzlaşı arayan bir toplumuz. Bunda karşı olunacak bir şey yok..." vurgusu yapmıştı. Son gelişmeler ışığında Say'ın açıklamaları iktidar nezdinde karşılık bulmuş olacak ki, annesini kaybeden Fazıl Say'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazeden birkaç saat sonra arayarak taziyede bulundu.

Ali Osman Aydın'ın "McKinsey Tartışmaları ve Ahlaki Kriz" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz