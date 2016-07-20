Akit yazarından Bülent Arınç'a: Millet can verirken tir tir titriyordun, uzun adamın elini öpmezsen namertsin

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında "Şimdi de bulunduğumuz apartmanın eksi birinde çoluk çocuk birlikteyiz. Her an bir patlama sesi ve silah sesleri geliyor" ifadesini kullanan Bülent Arınç'a "Dava arkadaşın Erdoğan’ın, F Tipi cuntaya karşı bu kahramanca duruşu karşısında da eğilip elini öper misin? Cüppeni giymezsen. Uzun adamın elini öpmezsen, özür dilemezsen namertsin!" dedi. Yılmaz, "Beni susturmak için bin bir türlü sinsi entrika çeviren Bülent Arınç, korkusundan çoluk çocuğuyla bodruma saklanmış, tir tir titremekteydi" ifadesini kullandı.

Arınç, darbe girişimi sırasında NTV canlı yayınına bağlanarak "Bütün acısıyla olayı başından beri yaşıyoruz. Yayına bağlanırken yarım saat önce 3 bomba peş peşe patladı. Şimdi de bulunduğumuz apartmanın eksi birinde çoluk çocuk birlikteyiz. Her an bir patlama sesi ve silah sesleri geliyor. Başında beri aldığım bilgilerde ordunun üst kademesi ile ilgili olmayan bi grup darbe girişiminde bulunuyor. Hatta TRT’den yayın okutabiliyorlar. Amacı ne olursa olsun darbe girişimi tasvip etmek mümkün değil. Bir çatışmadan, kardeş kavgasından korkuyorum. Ama bu başarısız olacaktır. Halk bu darbe girişiminin yanında değildir. TSK yanında değildir. Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır" demişti.

Mehtap Yılmaz'ın, "Millet can verirken Bülent Arınç neredeydi?" başlığıyla yayımlanan (20 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Millet darbeye karşı seferberlik ilan ederken...

Tankların önüne yatarken…

Ölümü göze alarak darbeye direnirken…

Sokaklara inip dünyaya meydan okurken…

Çoluğuyla çocuğuyla vatanı, milleti uğruna ölüme koşarken…

F tipi vatan hainleri tarafından şehit edilirken...

TRT’de korsan bildiri okunurken…

Vatan hainleri, milletin jetleriyle milli iradenin üstüne bombalar yağdırırken…

Hainler, Genelkurmay Başkanı’nın gırtlağını sıkarken…

Emekli askerler, uzman çavuşlar, halk, darbecilerin üstüne yürüyüp tanklarıyla, silahlarıyla etkisiz hale getirirken…

Cumhuriyet tarihinde ilk kez, parlamento milletin jetleriyle taarruza uğrarken…

“Yol arkadaşım” dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve ailesi alçakça bir suikasta uğramak üzereyken…

Bilin Bakalım Bülent Arınç, “özgül ağırlığıyla” neredeydi?

Bakın kendi ifadesi: “3 bomba peş peşe patladı. Şimdi de bulunduğumuz apartmanın eksi birinde çoluk çocuk birlikteyiz.”

Yani…

Dicle Üniversitesi’nin FETÖ ablası rektörü için AK Parti’de MKYK’da şövalyelik eden Bülent Arınç…

Melek İpek’in elini öpen Bülent Arınç…

FETÖ ananasları için “cüppemi giyerim haa!” diye reise parmak sallayan Bülent Arınç…

Bana karşı aslan kesilen Bülent Arınç…

Beni susturmak için bin bir türlü sinsi entrika çeviren Bülent Arınç, korkusundan çoluk çocuğuyla bodruma saklanmış, tir tir titremekteydi…

Bundan lider falan olmaz derken bunu kastetmiştim zaten!

Millet sokakta, lider bodrumda…

Milleti sokakta can verirken “özgül ağırlık” Arınç, saklanacak delik arayacaktı.

Milleti can verirken, o risk almayacaktı.

Darbecilere karşı dik duramayacaktı!

Ayyyynen 17-25 Aralık’ta yaptığı gibi… 15 Temmuz’da yaptığı gibi saklanacak delik arayacaktı!

Allah bu millete merhamet etti de Arınç’a Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık nasip kısmet olmadı!

Ha bire caka sattığı “Özgül ağırlığının” şuncacık olduğu ortaya çıktı!

İşte senin “varsaydığın”…

İşte “gerçekte olan”…

Bakın!

Vatana ihanet edenlerin namazı dahi kılınmadı!

Şehit cenazelerinde sokaklara dökülen halk, vatana ihanet eden askerlerin cenazelerini ortada koyup, bir Fatiha dahi okumadan camiden çıktı!

Millet şehitlerini dualarla defnederken, vatan hainlerini PKK militanları gibi gizli saklı gömdü…

Bu İngilizanahtarlarına en büyük dersti!

Ey Melek İpek’in elini öpen Bülent Arınç!

FETÖ için “cüppemi giyerim ha” diyen Bülent Arınç!

FETÖ’nün Kandil’i Dicle Üniversitesi rektörü için kılıç sallayan, kelle alan Arınç!

FETÖ’nün sendeki özgül ağırlığı neymiş öğrendik!

Pekiiii…

Vatanın özgül ağırlığı ne sende, söylesene?

Dava arkadaşım dediğin Erdoğan’ın sendeki yeri ne?

Darbecilerin silahlı güçlerine karşı göğsünü siper eden, canını feda eden halkın sendeki yeri ne?

İngiliz casusu Akın İpek yani FETÖ sermayesi için cevşenini kapıp, Koza Holding önünde “ananas kurtarma operasyonu” yapan “tesettürlü ablalar” için cüppemi giyerim demiştin ya o yüzden soruyorum!

Darbeye direnen milletin kadınları için de cüppeni giyer misin söylesene?

Dava arkadaşın Erdoğan’ın, F Tipi cuntaya karşı bu kahramanca duruşu karşısında da eğilip elini öper misin?

Cüppeni giymezsen…

Uzun adamın elini öpmezsen, özür dilemezsen namertsin!

Yoksa millet sokaklara dökülürken saklanmanın, millet canını feda ederken can derdine düşmenin altından kalkamazsın!

Yıllarca beraber yürüdüğün yol arkadaşlarına..

Böyle mi vefa gösterecektin?