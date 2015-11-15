Akit yazarından AKP'ye: Mahallemizin bakkalının, kasabının kapanmasını istemiyoruz, ne gerekiyorsa yapınız

Yeni Akit yazarı Mehmet Ali Tekin, AKP’nin izlediği politikalar nedeniyle bakkal, kasap, manav gibi orta direk esnafın 2000’li yılların başından bu yana kepenk kapatmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, “Ortadirek esnaf, Ak Parti döneminde olduğu kadar, hiç sıkıntı çekmedi diyebiliriz…” ifadesini kullandı. Tekin, AKP’ye şu sözlerle seslendi:

“Mahallemizin bakkalının, manavının, kasabının kapanmasını istemiyoruz… Bu komşularımızın, ekmek teknelerinin kapanmaması için ne yapılması gerekiyorsa yapınız…”

Mehmet Ali Tekin’in Yeni Akit gazetesinde “Sıra Ak Parti’de...” başlığıyla yayımlanan ( 15 Kasım 2015) yazısı şöyle:

Millet sözünü söyledi…

Sıra Ak Parti’de…

Seçimin hemen ardından, Ak Parti yetkilileri…

Seçim vaadi olarak söz verdiklerini, 100 gün içinde yapacağız diye demeçler verdiler…

Ak Parti’nin seçim vaadlerinde zikretmediği sorunları, ele almak istiyorum…

Bence en öncelikli hâlledilmesi gerekenlerden birisi…

Ortadirek esnafın yok olmasını engellenmesidir…

Ak Parti’nin uyguladığı açık ekonomi politikasıyla…

Ortadirek esnafı, neredeyse yok olma tehlikesi yaşıyor…

Ortadirek dediğimiz esnaf…

Mahallemizin bakkalı, manavı, kasabı, kuruyemişçisi vb…

2000’li yıllardan bu yana, yok olmaya terk edilmiş kesim…

Şöyle etrafınızı bir gözlemleyin…

Bu kesim esnafımızdan, çevrenizde kaç tanesi kepenk indirmiş…

İşyerini kapatmak zorunda kalmış…

İşin garibi, Ak Parti’ye en çok oy veren kesim, orta direk…

Debbağ sevdiği deriyi, yerden yere vururmuş misali…

Ortadirek esnaf, Ak Parti döneminde olduğu kadar, hiç sıkıntı çekmedi diyebiliriz…

Nerede bir AVM açıldıysa, o mahalledeki onlarca orta direk esnafın, kepenk indirdiğine şahit olmuşsunuzdur…

AK Parti yetkililerine sesleniyorum…

Mahallemizin bakkalının, manavının, kasabının kapanmasını istemiyoruz…

Bu komşularımızın, ekmek teknelerinin kapanmaması için ne yapılması gerekiyorsa yapınız…

Vergilerini mi düşürürsünüz, tamamen kaldırır mısınız?

Velhasılı kelâm…

Ortadirek esnafı kurtarmak için…

‘Ortadirek esnaf nasıl kurtulur’ araştırmaları yaptırın…

Ne yapılması gerekiyorsa, acilen tedbirleri alın…

Hatta 100 günlük icraata almalısınız…

İkinci ve belki de birinci hâlledilmesi gereken problem…

Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi olarak değiştirilen, Çözüm Süreci…

Bir taraftan TSK, PKK ile mücadelesini aksatmadan, tavsatmadan sürdürmeli…

Aynı paralelde, bölge insanımızın ihtiyacı olan…

İnsan hakkı denilen tüm unsurlar, tek tek ele alınmalı…

PKK yandaşı olmayan, bölge halkımızın talepleri dinlenilmeli…

Kanaat önderleri dinlenilmeli…

PKK yandaşı olmayan, Sivil Toplum Kuruluşları ile tek tek görüşülmeli…

Bütün bunlardan sonra, bir yol haritası çizilmeli…

Ve bu yol haritası, acilen hayata geçirilmeli…

PKK problemi hâlledildiği andan itibaren…

Türkiye uçuşa geçecektir…

Bunu ayan beyan gören iç ve dış güçler…

PKK’yı harekete geçirip, Çözüm Sürecini istismar ettirerek…

PKK’nın asıl yüzünü göstermesini istediler…

Abdullah Öcalan’a rağmen, tekrar çatışmayı başlattılar…

Lider, ‘Silahlar sussun… Sorunlarımızı siyasal zeminde çözelim…’ diyor…

PKK silaha sarılıyor…

Neden?..

Çünkü artık PKK, tükenme noktasına geldi…

Son bir hamle ile uzatmaları oynayabilir miyim?..

Liderlerinin gördüğünü, dağdakiler göremiyor…

Öcalan: ‘Bağımsız bir Kürt devletinin İsrail’e benzeyeceğini..’ söylüyor…

Öcalan, “Bu durumda tecrit edilmiş, dışlanmış bir devlet yaşayamaz. Rahat bırakmazlar. Bu coğrafyadan kan ve gözyaşı eksik olmaz” diyor.

Duran Kalkan, Cemil Bayık gibi dağ liderleri ise…

Savaş diyor…

PKK, artık Kürt halkının değil…

Uuslararası savaş baronlarının istediğini yapıyor…

Kürt Halkı bunu gördüğü için...

PKK’nın tüm baskılarına rağmen…

Bölgede, Ak Parti’nin oyları hızla arttı…

Devletin, güvenliği yeterince sağladığına kani olsa…

Kürt halkı HDP’ye hiç beklemediği son vuruşu yapar…

Bölgede güven ortamı oluşsun…

Halk devletin ve PKK’nın baskısından azade olursa…

HDP’nin bölgede en fazla alacağı oy, % 20’yi geçmez…

Bölgede % 20…

Türkiye genelinde % 4, bilemediniz en fazla % 5…

PKK problemi çözülürse…

Türkiye ne olur?…

40 yılda terörle mücadeleye ayrılan 1.300 milyar doların…

Türkiye ekonomisine döndüğünü düşünün…

Türkiye uçar… Uçar…