Akit yazarından AKP'li Şamil Tayyar'a: "İspatlamazsan şerefsizin önde gidenisin" dedim, hâlâ konuşuyor!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, isim vermeden AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı 'hain' ilan ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bütün danışmanlarının da onun gözünde 'tu-kaka!' olduğunu yazdı.

Tayyar'ın "Milyon doları veren FETÖ'cü serbest bırakılıyor", "FETÖ borsası kuruldu" sözleri için "Yine ekranlardan fosseptik kusmuş!" diyen Yılmaz, "'Evinde böcek araması yaptırdı. Telefon numarasını mail adresini değiştirdi' dedi. İspatlamazsan şerefsizin önde gidenisin dedim, hâlâ konuşuyor" şeklinde yazdı.

Mehtap Yılmaz'ın, Yeni Akit'te "Fehmi Koru “Damdan gel, dam çamursa yandan gel…”başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"MİT’e gerek yok abi… Zaten bu herif 15 Temmuz gecesi, koskoca Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı hain ilan etti… MİT başkanı Hakan Fidan’ı…

Lağvedin MİT’i, yerine ŞİT gelsin…

İstiyor madem gönderin Genelkurmay Başkanı’nı da…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bütünnn danışmanları da bunun gözünde tu-kaka!

Bırakın memleketi çiftliği gibi yönetsin!

Yine ekranlardan fosseptik kusmuş!

Sebep?

Sebebi şu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl olur da ŞİT’e danışmadan beni Afrika Gezisi’ne götürmüş! Bağırıyor çağırıyor tehditler ediyor veryansın ediyor.

Sahi bu ŞİT, CIA’nın eline verdiği belgelerle yazdığı, sata sata köşeyi döndüğü Ergenekon kitapları sırtında kambur gibi taşırken hangi yüzle ona buna şantaj yapıyor?

“Evinde böcek araması yaptırdı. Telefon numarasını mail adresini değiştirdi” dedi.

İspatlamazsan şerefsizin önde gidenisin dedim, hâlâ konuşuyor. "