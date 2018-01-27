Akit yazarından AKP'li Şamil Tayyar'a: Gerdan kıra kıra arkamdan küfür ve hakaret saydırıyorsun!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'a tepki gösterdi. Yılmaz, kendisine yönelik olarak daha önce de "kripto paralelci" ifadesini kullanan Tayyar için "Dedikoducu mahalle kadınları gibi elini beline koyup, gerdan kıra kıra arkamdan saydırdığın küfür ve hakaretlerle mi uğraşayım?" ifadesini kullandı.

Şamil Tayyar, Mehtap Yılmaz’ın eşi, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür’ü eleştirmiş; “Ali Gür’ün hakkındaki bütün suçlamalara rağmen görevde kalması kendi gücünden ziyade sırtını yasladığı odaklardan kaynaklanıyor” ifadesini kullanmıştı. Tayyar, Gür'e yönelik olarak "yaşayan bir ölü" demişti.

Mehtap Yılmaz'ın "Şamil Tayyar git başımdan! / Kanal A: Yeme milletin hakkını Mustafa Kaya!" başlığıyla yayımlanan (27 Ocak 2018) yazısı şöyle:

Gencecik askerler bu karda kışta cepheye koşarken…

ABD Türkiye’ye parayla satmadığı binlerce TIR dolusu silah göndererek, terör örgütüne destek çıkarken…

Almanya PKK’cıklarından yana saf tutup bize parmak sallarken…

Üst akıl, saçı sakalı kesen DAEŞ’lileri, PKK itleriyle birlikte üstümüze salarken…

ABD lejyonerleri camimize roket atarken…

Bir kısım Fettuşiler “acımadı kiii, acımadı kiii” diye ortalıkta dolaşırken…

PKK’nın Dağ şeytanları Diyarbakır’da Kobani benzeri, Çukur Savaşı benzeri bir kalkışmayı ateşlemeye çalışırken…

Bir de senin dedikodularınla mı uğraşayım Şamil Tayyar?

Dedikoducu mahalle kadınları gibi elini beline koyup, gerdan kıra kıra arkamdan saydırdığın küfür ve hakaretlerle mi uğraşayım?

Veya…

Reis’i…

Devlet erkanını…

Çok sevdiğim Binali Başbakanı… Yedi düvelle göğüs göğüse harp eden Reis’i bir de senin bu sefil dedikodularınla mı uğraştırayım?

Buna değer misin?

Asla değmezsin!

Zira annesi vefat etmiş bir evlat olarak, başkalarının rahmetlik annesine sövecek kadar seviyeyi düşürmüş birisin…

Sen git, Reis’e hakaret eden Gezi zekalı Murat Güreş’le kanka ol, bana çemkir… Benim tahammülümü zorla…

Ben sustukça yerel besleme basında manşet attır.

Bana selam eden herkesin boğazına çök, tehditler yağdır.

Başka?

Hiçbir şey yapamazsın!

Duydum ki Belediye Başkanı olmak için uğraşıyormuşsun. Murat Güreş denen Gezi zekâlıyı da yanına almayı unutma… Ne zıkkım olacaksan ol ama sakın benim üzerimden şov yapma fena olur!

Ben senin uğruna “Ergenekon kitapları” dizdiğin Sümüklü Feto’nun malikanesini başına yıkmış insanım! Senden mi, korkacağım?

Susuyorsak, seni adam yerine koymadığımızdandır bilesin! Şimdi muhalefet değil, birlik olma zamanıdır!

Yahu şu yaşa gelmişsin! Ne zaman konuşman ne zaman susman gerektiğini ben mi sana öğreteceğim?

Ha şimdi o altın günü dedikodularını boynuna dolamadan bas git de gözüm görmesin seni… Veya bu performansla bana saldıracağına aha da cephe orada! Bir kadına karşı esip gürleyeceğine giy kamuflajını düşmana saldır!

Orada burada boş boş dedikodu yapacağına…

Belediye Başkanı olacakmış! Dur reklamdaki kötü adam gibi güleyim, “puhahahahaha!”

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“Hani Başkomutanınız?” diyordunuz…

“Çocuklarınız şehit oluyor, o sarayda” diyordunuz…

İşte ordu, işte komutan!

Başkomutan Erdoğan da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler de askerlerinin yanı başında!

Daha kaç kez rezil rüsva olacaksınız yahu?

Beraber yürüdük biz bu yollarda

FETÖ ile mücadelede kim Alper Tan’ın, Tamer Korkmaz’ın, Talat Atilla’nın, Fatin Dağıstanlı’nın, Celal Kazdağlı’nın, Fahrettin Damga’nın hakkını yiyebilir?

Termikel, hepimizin tercih ettiği yerli sermaye grubu olan bir marka! Lakin çalışanlarına verdiği çeklerin karşılıksız çıkması yakışmıyor Mustafa Kaya’ya?

Kul hakkı bu… Şoföründen yazarına basın çalışanlarını mağdur etmeye kimsenin hakkı yok!

Sahi medya çalışanlarının hakları konusunda bir “çalıştay” bekliyoruz, Ey Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı!

Meslektaşlarımızın mağduriyeti sona erdirilinceye kadar, hakları ödeninceye kadar, bu işin takipçisi olacağız!

Madem “beraber yürüdük biz bu yollarda”, bu haksızlığa uğramalarına da seyirci kalacak değiliz!