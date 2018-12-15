Akit yazarı: Umutsuzluğa düşmek istemiyorum, bir sürü 'bilge insan'ın beni okuduğunu biliyorum

Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu yazılarına gelen yorumlara tepkili. Bahadıroğlu, "Karşıma çıksa iki kelam edemeyecek bir sürü karacahil, 'Nasılsa görmüyor' güveni içinde çalakalem yazıyor" diyerek, yorumların çoğunu okumadığını kaydetti. "Hitap ettiğim kitle açısından umutsuzluğa düşmek istemiyorum" ifadesini kullanan Bahadıroğlu, "Bir sürü 'bilge insan'nın beni okuduğunu, bana özel gelen maillerden anlıyorum" diye yazdı.

Bahadıroğlu'nun "Osmanlı insanı okuma-yazma bilmez miydi?" başlığıyla (15 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yazılarım “Akit com”da, yani “e-gazete”de yayınlanıyor.Bazıları bunu fırsat bilip akıllarına ne gelirse yazımın altına döşeniyorlar. Kin döküyorlar, iftira atıyorlar, yazdıklarımla uzaktan yakından ilgisi olmayan şeyler karalayıp “bilgiçlik”taslıyorlar.

Karşıma çıksa iki kelam edemeyecek bir sürü karacahil, “Nasılsa görmüyor”güveni içinde çalakalem yazıyor.

Sözümona bana “düzen” veriyorlar, “öğretiyor”lar…

Çoğunu artık okumuyorum. Çünkü hitap ettiğim kitle açısından umutsuzluğa düşmek istemiyorum. Bir sürü “bilge insan”nın beni okuduğunu, bana özel gelen maillerden anlıyorum.

Bilenle tartışmak çok keyifli, ama bilmeyenle tartışmak cehennem azabıdır. “O belgenin belgesi var mı?” diye soran birine, ben tarihi nasıl anlatayım? İlkokulda verilen bilgileri “gerçek” zannedip bana tarih öğretmeye kalkanlara ben ne diyeyim?