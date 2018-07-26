Akit yazarı: Solcular idam cezası gerektiren suçları yoğun olarak işler

Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, idam cezası gerektiren suçları solcuların yoğun olarak işlediğini savunarak 1 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Berna Laçin'in idama bu nedenle idama karşı çıktığını ileri sürdü

Oyuncu Berna Laçin'in idam tartışmaları sırasında attığı "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" tweeti nedeniyle 1 yıla kadar hapsi istendi. Yeni Akit yazı Ali Karahasanoğlu, Laçin'in Atatürkçü biri olduğunu belirterek "Solcular idam cezası gerektiren suçları yoğun olarak işlerler.. Dolayısı ile, solculuğa yönelimi durdurmamak için.. Kendi adamlarımızı idam ettirmemek için" idam cezasına karşı çıktığını savundu.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve gazetenin yazarlarından Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "Berna Laçin’lerde, suçlu biraz da biz miyiz?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“İdam gelmeli” deyince..

Malum kesimler “İstemezük” temposu tutuyorlar..

Oyuncu Berna Laçin de, onlardan birisi..

“Ben solcuyum.. Solcular idam cezası gerektiren suçları yoğun olarak işlerler.. Dolayısı ile, solculuğa yönelimi durdurmamak için.. Kendi adamlarımızı idam ettirmemek için.. İdam cezasına karşı çıkmalıyız” diye düşündüklerinden midir?

Yoksa..

Bireysel hatalarla verilen yargı kararları akıllarına geldiğinden midir?

Yoksa yoksa..

En ağır cezanın bile.. “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” dediğimiz cezanın bile.. Bir süre ile sınırlı olduğunu.. Sonuçta bu cezayı alanların, bir süre sonra cezaevinden çıkmasının; “idam cezası diye bir cezanın olmamasının zorunlu sonucu” olduğunu bilmediğinden midir?

Bilemiyorum.."