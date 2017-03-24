Akit yazarı: Şeytanların cirit attığı bir dünya yerine Allah’ın ilkeleri için bu yola baş koyduk, "Evet" diye söz verdik!

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili olarak "Şeytanların cirit attığı bir dünya yerine; rahman olan Allah’ın (cc) ilkelerini doya doya uygulayacağımız, hak ve adaletin hakim olduğu bir dünya için bu yola baş koyduk ve Kalu Bela’da 'Evet' diyerek söz verdik" dedi.

Şevki Yılmaz'ın "Biz bu yola baş koyduk" başlığıyla yayımlanan (24 Mart 2017) yazısı şöyle:

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd, Başöğretmenimiz, Önderimiz Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-i Beytine, ashabına, ana ve babamıza ve tüm mü’min kardeşlerimize salat ve selam olsun.

Ruhlar aleminde Allahımızı Rab (Yaratıcı, Yaşatıcı ve Yönetici) olarak tanıyacağımıza ve sadece Allah’a kulluk yapacağımıza söz verdik!

Tüm insanlık bu sözü yerine getirmesi için; dünya okulunda talebe kılındık!

Ama niceleri, şeytani izimlerin tuzaklarına düşerek nefislerine yenildi ve şeytana kul olmayı tercih edip rezil ve zelil oldu! Ve olmaya devam ediyor!

Şeytan’ın yeryüzü temsilcilerinden papalık, hahamlık ve Masonluk medya sihirbazlarının sihrini, büyüsünü kullanarak tüm insanlığı emperyalizme köle etmeye devam ediyorlar!

Faiz, fuhuş, içki, alkol, esrar, eroin silahlarını kullanarak dünya hakimiyetini devam ettiren baş şeytan Siyonizm, kendi müntesipleriyle beraber Adem’in nesillerini Cehenneme sürüklüyorlar!

Şeytana dost, Rahmana düşman bir nesil yetişmek için bütün güçleriyle çalışıyorlar!

Bu hafta Cehennemine kavuşan 102 yaşındaki Rockefeller, dünya şeytan imparatorluğu için çalışan Siyonist zalimlerden biriydi!

Mazlumların ahı ve laneti bu zalimlerin üzerine olsun!

Bu şeytanın zayıf tuzaklarını bozacak tek güç; Allahımızın, Peygamber Efendilerimizin eliyle bize emanet ettikleri İslam medeniyetidir!

Dünyamız, kabrimiz ve ahiretimizin Cennet olmasını istiyorsak “Kalu Bela”da Allahımıza verdiğimiz kulluk sözümüzü yerine getirecek bir hayat atmosferinin ve oksijenin oluşması için İslami dünya düzenini mutlaka yeniden kurmalıyız!

Kapitalizm, sosyalizm, komünizm, laisizm vs. izimlerle cehenneme çevrilen ülkelerimizi, şehirlerimizi, evlerimizi ve zehirlenen nefis ve nesillerimizi İslam oksijeniyle temizleyip hayatımızı Cennete çevirmeliyiz!

Tam iki asırdır egemenliğini sürdüren şeytani Siyonizm imparatorluğunu yıkıp, yerine İslami hak ve adalet medeniyetinin önünü açmak boynumuzun borcudur.

Vatikan merkezli dünya ve ahiret cehennemi yerine, Mekke’nin hadimi İstanbul Merkezli adalet ve barış üzere bir dünya hakimiyeti için mücadelemiz sürecek.

İşte 16 Nisan Referandumu bu tercihin yapılacağı tarihi bir gündür!

Ağızlarımız, ellerimiz ve ayaklarımızdaki zulüm prangalarını “EVET” mühürleriyle kırma günüdür!

Sadece Allah’a kul, millete hizmetkâr olmak için ve Milletin yöneteceği bir ülke ve ülkemizin baş olacağı bir dünya için değil bir oy, gerekirse baş vermeye hazır olmalıyız!

EVET!

Hepimiz bu yola baş koyduk elhamdulillah!

EVET!

Dönmek yok, yola devam inşallah!

EVET!

Biz, dünya nöbetini zalimlerden devralma adına bu kutlu davaya baş koyduk!

Yeter artık!

Şeytanların cirit attığı bir dünya yerine; rahman olan Allah’ın (cc) ilkelerini doya doya uygulayacağımız, hak ve adaletin hakim olduğu bir dünya için bu yola baş koyduk ve Kalu Bela’da “EVET” diyerek söz verdik!

Allah (cc) kendi yola baş koyan kullarının yolunu açsın!

(Amin)

Salı akşamı saat 20:45’te, Akit TV (Kanal 34) ile Kocaeli TV’nin ortaklaşa yayınladığı “Milli Diriliş” programının canlı yayınında buluşmak üzere; Allah (c.c)’a emanet olunuz.

Tatil olması dileğiyle Cuma bayramımız mübarek olsun.

Selam, sevgi ve duayla.