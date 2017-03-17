Akit yazarı Şevki Yılmaz'dan Atatürk'e 'diktatör' suçlaması: Cumamız pazara döndü!

Eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde değiştirilen hafta tatili uygulamasına atıfta bulunarak "Ülkemizde diktatörler işbaşına geçince; halkımıza rağmen Cumamız Pazara, İslami Medeniyetimiz mezara dönüştü" dedi.

1 Haziran 1935 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2739 sayılı kanunla, haftalık tatil günü 'pazar' olarak değiştirilmişti. Söz konusu kanunun üçüncü maddesinde şu ifadeler yer almıştı:

"Hafta tatili pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten eksik olmamak üzere cumartesi günü saat 13 de başlar. Halkın yemesi, içmesi, giyinmesi gibi zarurî ihtiyaçlarile alâkalı alış, veriş dükkân ve mağazaları hakkında cumartesi günü Hafta Tatili Kanunu hükümleri tatbik edilmez"

Yılmaz'ın 'diktatörlerin iş başına geçtiğini' iddia ettiği dönemde ise 1924 anayasası yürürlükteydi. 1961'e dek yürürlükte kalan anayasanın 7. maddesinde şöyle deniyordu:

"Meclis, yürütme yetkisini kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun tayin edeceği Bakanlar Kurulu eliyle kullanır"

Şevki Yılmaz'ın "Diktatör! Direktör!" başlığıyla yayımlanan (17 Mart 2017) yazısı şöyle:

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd, Başöğretmenimiz, Önderimiz Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, İzinden gidenlere, Ehli Beytine, ashabına, ana ve babamıza ve tüm Mü’min kardeşlerimize salat ve selam olsun.

«...Doğrusu despot yöneticiler, Diktatörler ve Krallar bir ülkeye girdikleri zaman, oranın düzenini altüst ederler ve halkının soylu ve onurlu insanlarını öldürerek, esir ederek veya sürgüne göndererek, aşağılık ve perişan bir hale getirirler.” (Neml S.34) ayeti kerimesinin haber verdiği Diktatörler ceberuttur!

“Ben” eksenlidir!

Mütekebbirdir!

Ölmeden kendilerini Putlaştırırlar!

Allah’a ve İlkelerine, Peygamberlerine ve Mü’minlere savaş açarlar!

Halkına tepeden bakarlar!

Haklarını gasbederler!

Özgürlüklerini yasaklarlar!

Rakipsizdirler!

Zulüm ve ihanette eşsizdirler!

Karşısına çıkan rakiplerini ya susturtur!

Ya da öldürtürler!

Halktan korktuklarından “Açık oy gizli tasnif “ formalite seçimlerle iktidarlarını sürdürürler!

Ve sonunda Nemrud, Firavun, Ebu Cehil, Yezid, Mao, Lenin, Hitler, Şah Pehlevi, Mussolini, Saddam, Esed, Namübarek, Burgiba, Kaddafi vs. gibi örneklerde olduğu gibi rezil ve mel’un bir şekilde tarihten silinirler!

Ülkemizde ise Diktatörler işbaşına geçince; halkımıza rağmen Cumamız Pazara, İslami Medeniyetimiz mezara dönüştü!

Bu baskıcı, otoriter duruma karşı çıkanlar ise tasfiye edildiler!

Ve şimdi bu Diktatör zihniyetin günümüz amigoları; Dinimizden, Devletimizden, Milletimizden yana olan Menderes, Erbakan, Özal, Erdoğan gibi Milletimizin Milli Direktörü şahsiyetlerimize utanmadan Diktatör diye iftira dolu tezahürata devam ediyorlar!

1951 yılında “Gizli oy açık tasnif” sistemine geçtikten sonra Ülkemizde Dikta dönemine son verildi Elhamdulillah!

Diktatör gitti! Direktörler geldi!

Silahlı darbeler, halkına hamal ve hizmetkar direktörleri devirip yine Diktatörleri getirme operasyonlarıdır!

Diktatörler silahla, yasakla geldiler ama hep sandık tokatıyla yok olup gittiler!

İşte 16 Nisan «Evet» oylarımızla Darbelerle gelen Diktatörlüğü yani içimizdeki Emperyalizmin kahyalık dönemini ebediyyen tarihin çöp sepetine atma günüdür!

16 Nisan, “Evet” oylarımızla Milletine, Devletine severek hizmet edecek Direktörlerin yani garson Yöneticilerin önünü açma günüdür!

“...Peygamber ile beraber olan Müminler, Zalimlere karşı şedid, mazlumlara Merhametlidir” İlahi ültimatomunun gereği İşgalci Kafir Siyonistlere, Haçlılara ve içimizdeki Yezidilere karşı Onurlu ve Şedid; Halklarına karşı Mütevazı Milli Direktör olan Hüseyini ruhtaki Tayyiblere ve Tayyibelere selam olsun!

Allah (c.c), çevremizdeki ehliyetsiz, liyakatsız şakşakçı Dalkavukların bizi ve Yöneticilerimizi halkımıza karşı Diktatörlüğe sürükleyici tuzaklarından ve oyunlarından muhafaza buyursun!

Tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun!

Selâm ve duayla.

Salı akşamı saat 20:45’te, Akit TV (Kanal 34) ile Kocaeli TV’nin ortaklaşa yayınladığı “Milli Diriliş” programının canlı yayınında buluşmak üzere; Allah (c.c)’a emanet olunuz.

Selâm, sevgi ve duayla.

Canlı yayında "Hadis var" diye ağlamıştı

Şevki Yılmaz, Akit TV'de yayınlanan Milli Diriliş programına katılmıştı. "Türkiye gitti mi Beytullah gider. 16 Nisan'da evet demek Beytullah'ta Ebabil Kuşu olmak demek" diyen Yılmaz, “16 Nisan'ın zaferle çıkacağına dair Hadis-i Şerif var" diyerek ağlamıştı.