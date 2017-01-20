Akit yazarı: Kovboy Trump, Alman İmparatorluğu'nun sonunu hazırlayan Hitler gibi nöbetine başlıyor!

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, bugün ABD başkanlığını Barack Obama'dan alacak olarak Donald Trump hakkında "Kovboy Trump, Alman İmparatorluğunun sonunu hazırlayan Hitler gibi hem Amerika hem de Siyonist İsrail’in sonunu hazırlamak için nöbetine başlıyor!" diye yazdı.

Şevki Yılmaz'ın Yeni Akit gazetesinin bugünkü (20 Ocak 2017) nsühasında yayımlanan 'Kovboy Trump, “trampa” edecek!' başlıklı yazısı şöyle:

Şeytan ve yandaşları kovboyların şerrinden Allah’a sığınıyoruz!

Bu hafta aslını kaybetmiş İncil üzerine yemin ederek göreve başlayacak Donald Trump, sadece bir taşerondur!

Unutmayalım ki; küçücük nüfusuyla Dünya’ya kafa tutan Siyonist İsrail’in en büyük güvencesi sermayecilerinin ve yöneticilerinin çoğunluğunun Yahudi olduğu Beşli Süper Çete Devletleridir!

Siyonistlerin İkinci güvencesi de; işgalci İsrail’in çevresindeki halkı Müslüman Ülkelerin zalim, batıl rejimleri ve yıkılmakta olan kukla yöneticileridir!

Kendi emniyetlerini sağlamak ve Fas ile Afganistan arasındaki geniş toprakların üzerinde kurmayı hedefledikleri Büyük İsrail Devleti’ni ilan etmek için, Müslümanları birbirleriyle savaştırmaya devam ediyorlar!

Yarım asırdır devam eden, Müslüman kardeşler arası ırk ve mezhep savaşlarını bitirmek için Türkiyemizin önderliğinde ve Suudi Arabistan’ın ev sahipliğiyle, 30 Müslüman Ülkenin katıldığı ve şimdilik 350 bin kişiden oluşan “MÜSLÜMAN ÜLKELERARASI BARIŞ ORDUSU!” Allah’ın yardımıyla kurulunca, Kıyamet kopuverdi ve 3. Cihan Harbinin başlatılması için kanlı elleriyle düğmeye bastılar!

Daha Trump göreve başlamadan Ukrayna, Polonya vs. ülkelerin sınır boylarına askeri yığınak yapmaya başladılar! Ruslar da aynı sınıra, korunma maksatlı yığınaklarına devam ediyor! Çin de savunma tedbirlerini artırmaya devam ediyor! Cihan Harbi için tam bir seferberlik var!

1. Cihan Harbiyle en büyük engelleri Osmanlı Cihan Devletini yıktırttılar! 2. Cihan Harbiyle de Siyonist İsrail’i kurdurtanlar; şimdi, 3. Cihan Harbiyle Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’yi de içine alan “Büyük İsrail İmparatorluğunu!” kurmayı hedefliyorlar!

Roma (Vatikan) Merkezli Haçlı Devletlerini şer planlarına alet ederek, başaracağını zanneden Siyonistlerin unuttukları, Allah’ın Plan bozan tek güç olduğu hakikatidir!

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımızın bu planlarından biri de;

“Hz. İsa’nın tebliğ ettiği inanç sistemini değiştirip tanınmaz hale getiren ve buna rağmen, ‘’Biz İsa Mesih’in yolunda giden Hıristiyanlarız!’’ diyenlerden de buna benzer bir söz almıştık. Ne var ki, onlar da kendilerine tembih edilen öğütlerden birçoğunu göz ardı ettiler. Bu yüzden onların arasına ta kıyamet gününe kadar sürecek bir kin ve düşmanlık soktuk!!! Zaman zaman Müslümanları yok etme dürtüsüyle bir araya gelseler bile, çok geçmeden birbirlerine düşüp parçalanacaklar. Ve sonunda; Allah, yaptıkları her şeyi onlara mahşer günü haber verecektir. O halde, Ey Müminler topluluğu! Allah’ın azabından korkun da ilahi kurtuluş reçetesine kulak verin…’’ (Maide S.14) İlahi Mesajında belirttiği Mucize haberiyle Biz Müminlere müjdesidir!

Bu ayetin mucizesinin yaşandığı yakın geçmişteki Cihan Harplerinde Haçlı Devletleri topraklarımızı paylaşmak hırsıyla birbirlerini acımasızca yiyerek katletmeseydi, Dünya’da tek bir Müslüman sağ kalabilir miydi!?

Kovboy Trump, Alman İmparatorluğunun sonunu hazırlayan Hitler gibi hem Amerika hem de Siyonist İsrail’in sonunu hazırlamak için nöbetine başlıyor!

ABD başkanı Kovboy Trump; Beşli Çetenin hegemonyasındaki, zulümle kaim dünya iktidarını gasp edenlerin elinden alınacak ve yepyeni bir dünya iktidarını kuracak olan Türkiye ve Müttefiklerine, bu gücü ‘’trampa’’ etmeye geliyor İnşaAllah!

Haydi; zalimlerin elinden Dünya Nöbetini yeniden geri almak için, kardeşçe el ele ve Ümmet ruhuyla Milli Seferberlik Kervanına koşalım!

Milli Kurtuluş Savaşında, Ülkemizi; bölüp, parçalayıp, yutmak isteyen Düşmanlarımızın yanında yer alan içimizdeki mandacılarla hasid, haris, gafil ve ahmakları Allah ıslah etsin!

Siyonist İsrail ve Müttefikleri Apo, Feto gibi av köpekleriyle beraber yenilecekler, yıkılacaklar ve yok olacaklar İnşaAllah!

Allah (c.c); din ve vatan müdafaasında; nefislerimizin ve nesillerimizin Dünya ve Ahiret saadeti için Şeytan ve Yandaşlarına karşı mücadele edenlerin daim yar ve yardımcısı olsun!

Şehidlerimize, gazilerimize ve İslam Nizamının, yeryüzünde Hak ve adaletiyle hakim oluncaya kadar Şehadet için nöbete koşanlara selam olsun!

Sünni –Alevi, Kürt- Türk tüm kardeşlerim:

“Zafer uzakta varamam deme sakın!

Safları sıklaştırın, başlıyor büyük akın!”

Salı Akşamı saat 20.45’te, Akit TV (Kanal 34) ile Kocaeli TV’nin ortaklaşa yayınladığı “Milli Diriliş” programının canlı yayınında “Anayasa Referandumunda EVET için Milli Seferberlik!” davetini yapacağımız programda buluşmak üzere; Yaratıcımız, Yöneticimiz ve Yaşatıcımız Allah (c.c)’a emanet olunuz.

Tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız Mübarek olsun.

Selam, sevgi ve duayla