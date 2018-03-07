Akit yazarı: Gül döneminde Elif Şafak 'in', biz 'out'tuk

Yeniakit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz, yazar Elif Şafak'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dönemin "in" olduğunu belirterek, "Bay Gül ve Bayan Gül döneminde Elif Şafak in, biz 'out'tuk. Ay şimdi istedikleri kadar aşiretlerle pişpirik oynasınlar, bırakın Allah aşkına! Kimin adayı olurlarsa olsunlar! Hangi ittifakla bize nanik yaparlarsa yapsınlar! Kim takar?" dedi.

Mehtap Yılmaz'ın Yeniakit'teki yazısı şöyle:

“Erdoğan’ın ne işi var Afrika’da?”

Sizden de ancak bu beklenirdi zaten…

Sizin uygunsuz kaset yoluyla gelen lideriniz Mersin’i Güneydoğu’nun incisi zannederken, Cumhurbaşkanı Afrika’da gönüller fethediyor. E bu da sizi bayağı bir geriyor tabii ki…

Diplomasi kalibreniz Merkel’e eğilmek, Hillary Clinton karşısında hazırolda beklemek, ABD’nin her buyruğuna emme basma tulumba gibi kafa sallayarak itaat etmekten ibaret olunca haliyle “muhalefet” zekânız da “Afrika’da ne işimiz var?” sorusundan öteye geçemeyecek…

Malumunuz… Geçen hafta bir grup gazeteciyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika çıkartmasına tanıklık ettik. Aslında bizdeki çapsız muhalefetin, geviş getire getire baktığı o trendeydik demem gerek.

Cezayir, Moritanya, Senegal, Mali… Az değil… Beş günde dört ülke yani…

Bu Afrika ülkeleri, 15 Temmuz darbesinde milletimize destek veren ülkeler… ABD’nin Afrika’yı istila hareketi olan CIA tasmalı FETÖ okullarının lisanslarını iptal edip, Maarif Vakfı’na devreden dost ve kardeş ülkeler. Kudüs konusunda hassasiyet taşıyan ülkeler. Halklarının, ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara dökülerek, Rabia işaretleriyle, zılgıtlarla, Erdoğan’a sevgi gösterdiği ülkeler…

“Erdoğan’ın ne işi var Afrika’da?” diyen ziraat buzağılarının değersiz buldukları bir Erdoğan heyecanı, bir Türkiye sevdası vardı oralarda…

Afrika ülkelerini sömürerek semiren Fransızların aklına yanayım… Bunca zaman şah damarından kan emdikleri bu topraklarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi gönülleri fethetmiş bir liderin binde biri kadar itibar sahibi olamadılar.

Çünkü Osmanlı... Çünkü Türkiye Afrika’ya hiçbir zaman işgal için gitmedi. Gittiği her coğrafyaya inşa için gitti. İhya etti.

Peki Erdoğan orada ne yaptı?

MI6 ve CIA’nın Müslüman Afrika ülkelerine sızma harekâtı olarak gördüğüm FETÖ okullarına karşı, bu ülkelerin gözünü açtı! Afrika’da, FETÖ adlı sinsi askeri örgüte karşı bir farkındalık oluşturdu!

FETÖ’nün Afrika’daki istihbarat faaliyetleri sonucu kritik makama getirilen FETÖ ajanlarına rağmen, FETÖ okullarının lisanslarını iptal ettirmeyi başardı! Erdoğan’ın FETÖ ile mücadele konusundaki kararlılığı sayesinde, Afrika ülkeleri 15 Temmuz’da bizim uğradığımıza benzer bir işgal kalkışması yaşamadan önce uyandı!

TİKA’yı da anmadan geçmemek gerek… TİKA Başkanı Serdar Çam da oradaydı! Bu bize TİKA’nın Balkanlar’da tanıklık ettiğimiz inşa harekâtına Afrika’da da mı devam edeceği umudunu bağışladı.

…ve elbette THY! Evet, THY’nin Afrika açılımı sayesinde, ticaret eskisinden daha çok ivme kazanacak… Afrika ile ilişkilerimizde Türk Hava Yolları’nın katkısı büyük.

Yeri gelmişken saatler süren yolculuğumuzda bize seyahat konforu sunan genç ekibin performansı da takdire şayandı! Bence ekip iyi bir iş çıkardı! Ve ödüllendirilmeyi hak ediyor!

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Afrika gezisinde Emine Erdoğan da vardı. Görünce dayanamadım kocaman bir kucak…. Sonra bir kucak daha…

Emine Hanım’ı çok seviyorum çünkü samimi… Çünkü harbi…

Hani kendine intifadacı Bayan Gül’ün bizi yok saydığı, biseksüel Elif Şafak için ailecek Urfa’ya gidip kitabının reklamını yaptığı günleri düşündükçe…

İngiliz referansı olmayanların yok sayıldığı bir süreçten sonra Emine Hanım bizim için bir armağan desek yeri!

Ne İngiliz Anahtarıyıııız, ne Fuller projesi…

Bay Gül ve Bayan Gül döneminde Elif Şafak in, biz “out”tuk.

Ay şimdi istedikleri kadar aşiretlerle pişpirik oynasınlar, bırakın Allah aşkına! Kimin adayı olurlarsa olsunlar! Hangi ittifakla bize nanik yaparlarsa yapsınlar! Kim takar?