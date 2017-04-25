Akit yazarı: Gül, Davutoğlu ve Arınç'ın gönülleri alınmalı, yeniden görev verilmeli

Yeni Akit yazarı Sinan Burhan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç'ın AKP'de yeniden görevlendirilmesi gerektiğini savundu. Burhan, bu isimlerin gönüllerinin alınması gerektiğini ileri sürdü.

Sinan Burhan'ın "Erdoğan AK Parti’ye geç katılırsa büyük sorun..." başlığıyla yayımlanan (25 Nisan 2017) yazısı şöyle:

16 Nisan referandumu Evet’le neticelendi. Hayır oylarının çıkması muhalefet blokuna heyecan verdi. Bu referandumun bazı siyasi sonuçlarının olması kaçınılmaz. Bu halk oylaması iktidar açısından kesin olarak bir zaferdir.

Bir yıl önce yüzde 70 hayır oyu çıkarken şimdi ise yüzde 52 evet oyu çıkmıştır. Halkımız başlangıçta başkanlık sistemine karşı çıkıyordu. Evet oyları düşüktü. Özellikle eyalet sistemi gelecek, ülke federasyonla yönetilecek diyenler vardı. AK Parti ve MHP, anayasanın ilk dört maddesinin değişmediğini kuvvetle vurguladılar. Seçmen de Evet oyunu verdi.

Evet çıktı çıkmasına ama siyasette yeni dalgalanmaların ve arayışların önünü de açtı. Muhalefet bloku 2019 seçimlerinde kendi çıkaracakları adayın cumhurbaşkanı olacağına inanıyor. Bir taraftan da sağda muhafazakâr bir partinin kurulması gerektiği yolunda fısıldaşmalar başladı. Hatta bu fısıldaşmalar, yüksek sesle konuşmaya kadar vardı. Şimdilerde Çukuranbar’da, Hamamönü’nde kulisler artıyor. Bir hareketlilik var. Her an yeni bir parti olabilir.

Uzun zamandır hem Erdoğan hem de AK Partiye karşı üst üste operasyonlar çekiliyor. Bu operasyonun öncülüğünü gayri milli güçler, AB ülkeleri yapıyor. Gezi olaylarında birkaç ağacı bahane ederek sokağa dökülenler, Erdoğan’sız AK Parti istiyorlardı. FETÖ ve Avrupa Birliği ülkeleri AK Parti iyi de Erdoğan kötü dediler. Erdoğan üretim diyor, milli sanayi diyor, kalkınma diyor, ümmet diyor. Arıza çıkartıyor. Belki ileride daha büyük arızalar çıkartacak diyen batılılar AK Parti dursun Erdoğan gitsin dediler.

Gezi olaylarında başarılı olamayan Batılılar bu sefer FETÖ’cüleri devreye sokarak 17-25 Aralık darbe girişimini yaptılar. Yolsuzluk var diyerek hükümeti ve Erdoğan’ı devirmeye çalıştılar. Millet, Erdoğan’a sahip çıkınca bu darbeleri de boşa çıktı. En son 15 Temmuz darbe girişimini yaptılar. Bu darbeyle Erdoğan’ı öldürmek ya da hapse atmak istediler. Ancak milletimiz tankın önüne yatarak bu darbeye geçit vermedi.

Oyun büyük, 16 Nisan referandumundan evet çıkması ile birlikte, şimdi de siyasi darbe hevesinde olanlar var. AK Partiyi bölmek ya da alternatif partiler kurarak zayıflatmak istiyorlar. AK Partinin güçlü bir biçimde yoluna devam etmesi için Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın bir anca AK Partiye girmesi ve genel başkan olması gerekir.

AK Parti’deki küskünler kendini referandumda belli etti. Artık gizlenecek bir şey yok. O nedenle partinin disiplinli ve tek elden yönetilmesi gerekir. Kabine ve parti uyumunu sağlamak elzemdir. Kabinede uyum sorunu olduğu herkesin bildiği bir sır. Sayın Erdoğan partinin başına gelirse yeni parti arayışındakiler aradıkları zemini bulamazlar.

Başbakan Binali Yıldırım beklenenin üzerinde başarılı oldu. Millet Başbakan’ı çok sevdi. Yumuşak ve hikmetli üslubu ile süreci iyi yönetti. Referandumda gece gündüz demeden çok çalıştı. Ancak hükumet, parti ve külliye uyumunun sağlanması gerekir. Yetki bir an önce tek elde toplanmalıdır. İktidarın Cumhurbaşkanlığı sistemini getirmesinin en temel nedeni uyumsuzluk, parçalı yapı, koalisyonlar değil mi? O nedenle her kafadan bir ses çıkmamalı. Birlik sağlanmalı. Yoksa yönetim krizi derinleşir. AK Parti zarar görür.

Bu bağlamda Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Bülent Arınç gibi isimlerle bir araya gelinmeli ve gönülleri alınmalıdır. İmkan varsa partide görev verilmelidir. Siyasi akıl bunu gerektirir. Bazı troller hemen kızabilir. Şimdi kızma zamanı değil akılla hareket etme zamanıdır. Sayın Erdoğan bir olacağız iri olacağız diye sık sık ifade eder. Başarının sırrı buradadır. O nedenle kucaklayıcı olmak şarttır. Bu isimler dışlandıklarını, hakarete uğradıklarını düşünüyorlar. Bu sürece müdahale önemlidir.

AK Parti ve Sayın Erdoğan ümmetin umududur. Ezilmiş, hor görülmüş Anadolu insanının umududur. Bu hareketin zarar görmemesi için birlik ve dirlik şart. O nedenle Cumhurbaşkanımız ivedi olarak partiye genel başkan olarak dönmelidir.