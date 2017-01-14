Akit yazarı: Gizli gizli dolar biriktirenler teröre dolaylı destek veriyor!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, Türk lirasının döviz karşısındaki rekor düşüşüne ilişkin olarak, "Millet vatan, bir kısım sözde milli sermaye sahipleri ise 'bir tutam ot fazla olsun yutma' derdinde. Şu aşırı tedbirci 'piyasalarımız' şunu bilsinler ki! Bu gamsızlıklarına biraz daha devam ederlerse, o zulaladıkları dolarları bozdurup, bozdurup harcayacakları bir vatanları kalmayacak!" görüşünü öne sürdü. Yılmaz, "Farkında olmadığımızı mı zannediyorsunuz; vatan derdinde olacağınız yerde, fakirlik korkusuyla gizli gizli dolar biriktirerek, bu teröre dolaylı destek verdiğinizi" ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın Akit'te "Dolar için neden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor" başlığıyla yayımlanan (14 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Bir de diyorlar ki BM’nin dolar yaptırımına karşı neden sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor?

Dış istihbarat servisleri ve kompradorlar, piyasaları “algı operasyonlarıyla” karıştırırken...

Milli -sözde- sermaye sahipleri, ekonomimize dolarla nişan alan üst akıl ve “tasmalı” spekülatörlerle mücadele etmek yerine, olayı tribünlerden izlemekle yetinirken...

BDDK’sı, bilmem nesi küçük dilini yutarken...

Merkez Bankası’nın ağzını bıçak açmazken...

Millet vatan, bir kısım sözde milli sermaye sahipleri ise “bir tutam ot fazla olsun yutma” derdinde iken...

Uyanık sermaye sahipleri, “Ne şiş yansın, ne kebap” stratejisiyle hareket ederken...

Ne yapsın?

Herkesin kenara çekildiği yerde...

O da mı bana ne desin?

O da mı bencillik etsin?

Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan cepheye atlayacak!

Hep olduğu gibi hedef olma pahasına hem de...

Ama şu aşırı tedbirci “piyasalarımız” şunu bilsinler ki!

Bu gamsızlıklarına biraz daha devam ederlerse, o zulaladıkları dolarları bozdurup, bozdurup harcayacakları bir vatanları kalmayacak!

Benden söylemesi...

Görmediğimizi mi zannediyorsunuz?

Farkında olmadığımızı mı?

Elinizi taşın altına koymaya cesaret edemediğinizi...

Bana neciliğinizi...

Vatan derdinde olacağınız yerde, fakirlik korkusuyla gizli gizli dolar biriktirerek, bu teröre dolaylı destek verdiğinizi...

17-25 Aralık sonrasında olduğu gibi, bu “olası” krizi de Cumhurbaşkanı’nın dişiyle, tırnağıyla mücadele ederek atlatmasını beklediğinizi bilmediğimizi mi?

Emin olun milletin bozdurduğu üç-beş yüz dolar, sizin habis bir ur gibi “kara kutularınızda” sakladığınız milyon dolarlardan çok daha kıymetli!

Milletin niyeti halis çünkü!

Sizinki ise habis...

Sakın unutmayın!

Bu bir sınanma sürecidir!

Millet de sınanıyor...

Siz de sınanıyorsunuz.

Allah, millet olarak bizi canımızla, malımızla sınıyor.

Bu sınanma sürecinde yaptığınız tercihler, hepimizin yarınını, akıbetini, ahiretini belirleyecek!

Siz, hesap kitap yaparak Allah’ın size takdir ettiği akıbeten güvende olacağınızı mı zannediyorsunuz?

Yani Allah size fakirlik içinde ölmenizi takdir etmişse, kurtulacağınızı mı?

Yahut refah içinde yaşamanızı takdir etmişse, bu istikbale hesapsız kitapsız varamayacağınızı mı?

İyi, o halde hiiiiç istifinizi bozmayın!

O lanetli dolarlarınızı saklayın!

FETÖ’cü Cahit Nakıboğlu gibi kokusunu ciğerlerinize çekin...

Yüz-göz sürün...

Öpün koklayın!

Sonuç?

Parasıyla puluyla şimdi cezaevinde!

Akıl sahipleri için işte en büyük ibret!

Düşünün...

Akledin...

Millet sizi tükürüğe boğmadan, aklınızı başınıza alın!

Üst aklın vatanımıza, birliğimize, bütünlüğümüze “dolarla” nişan aldığı bu süreçte, gerekirse risk alın ama Reis’i yalnız bırakmayın!

Şimdi yeniden sorayım!