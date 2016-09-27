Akit yazarı: FETÖ'nün algı operasyonu işe yaradı; bizimkiler çözüldü, kulak memesi kıvamında gevşedi

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyonlarla ilgili olarak "FETÖ ile mücadelede beklediğimiz oldu! Kulak memesi kıvamında gevşediler! FETÖ’nün algı operasyonları işe yaradı. Çözüldü bizimkiler. Birer birer, ikişer ikişer salıverildiler" dedi "Bazı FETÖ kamikazeleri hâlâ görev başında! Cumhurbaşkanı ve üç beş inanmış insan dışında, herkes Beşinci Boyut kafası yapmış durumda" diyen Yılmaz "Acıklı FETÖ mağduru hikayeleri anlatan, anlatana. Yersen tabii" ifadesini kullandı.

Mehtap Yılmaz'ın "Okçular! Eğilmeyin, Gevşemeyin, Erdoğan Gibi Dik Durun!" başlığıyla yayımlanan (27 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Tek tek geldiler olmadı!

Şimdi hep birlikte geleceklermiş!

E gelecekleri varsa, görecekleri de var tabii...

Darbeciler bu millete 15 Temmuz’da tosladılar, ne oldu?

Darmadağın oldular!

Yine olurlar...

Yine ölürler...

Yine Kandil’e çıkarlar...

Yine tükürüğe boğulurlar...

Yine tutuklandıklarında, adi bir suçlu gibi yüzlerini saklarlar...

Yine şişme botlarla Yunanistan’a kaçar, “bizi içeri alın” diye yalvarırlar...

Yine geberirler...

Yine mezarlıklardan kovulurlar...

Yine namazlarını kıldıracak imam bulamazlar...

Yine arkalarından fatiha okuyacak kimse bulamazlar...

Yine üniformaları soyulur, utanç içinde yarı çıplak teşhir olurlar...

Yine dayak yerler...

Yine tanklarından zorla indirilir, linç edilirler...

Hadi sıkıysa bir daha denesinler!

Bakın ne oluyor!

Millet nasıl da doğduklarına pişman ediyor!

Dün yazdım!

Bugün de yazdım!

Yarın da yazacağım!

Kahraman Başkomutanımızın söylediği gibi...

“Başaramayacaksınız!

Milletimizi bölemeyeceksiniz!

Bayrağımızı indiremeyeceksiniz!

Vatanımızı parçalayamayacaksınız!

Devletimizi yıkamayacaksınız!

Ezanlarımızı susturamayacaksınız!

Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz!

Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız!

Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz!

Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz”

Anladınız mı?

Bir daha tekrarlayalım mı?

*

FETÖ ile mücadelede beklediğimiz oldu!

Kulak memesi kıvamında gevşediler!

FETÖ’nün algı operasyonları işe yaradı.

Çözüldü bizimkiler...

Birer birer, ikişer ikişer salıverildiler...

Bazı FETÖ kamikazeleri hâlâ görev başında!

Cumhurbaşkanı ve üç beş inanmış insan dışında, herkes Beşinci Boyut kafası yapmış durumda...

Acıklı FETÖ mağduru hikayeleri anlatan, anlatana...

Yersen tabii...

FETÖ hâlâ eski yöntem ve araçlarıyla kontraatağa geçiyor!

Algı operasyonları...

Ağlak STV’msi hikayeler...

Acındırmalar...

Ya hâlâ tanıyamadınız mı bunları?

Nasıl aynı tuzağa yakalanırsınız?

Daha ne kadar kekleyecekler sizi?

Daha ne kadar aptal durumuna düşürecekler?

Neden bu kadar çabuk gevşediniz?

15 Temmuz’u nasıl unutturdular size?

Binlerce insanı yaralayan, yüzlercesini şehit eden bu canavarlara nasıl aman verirsiniz?

Dicle Üniversitesi’nde neden FETÖ operasyonu yapılmadı?

Savcı vekilinin kendini size MHP’li diye yutturmasına nasıl izin verirsiniz?

Sabri Eyigün ve Aslan Bilici gibi FETÖ’nün şantaj-montaj ekibini nasıl salıverirsiniz?

Hayır, asla!

İhanetlerinizi görmezden gelmeyeceğiz!

Ölürüz belki, Takdiri İlahi...

Ama vazgeçmeyiz!

Bizi darbe senaryolarınızla kekleyemezsiniz!

O Mankurt kafalarınıza sokun e mi?