Akit yazarı: FETÖ'de 'mağduriyet edebiyatı' yapanlara en büyük desteği 'hükümet yanlısı medya' veriyor

Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak "Darbe lideri lüks hayat yaşasa da bu gerçek değişmez, sade hayat yaşasa da. Hatta bir mağaraya kapanıp dünya nimetlerinden kendini tümüyle mahrum etse, yine hiçbir şey fark etmez: Cürüm büyük. Ve bu tür aşırı abartılı yayınlar terör örgütüne hizmet ediyor. Bu bir tarafa, 'mağduriyet edebiyatı' yapanlara da en büyük desteği 'hükümet yanlısı medya' veriyor" dedi.

Yavuz Bahadıroğlu'nun "Garip ama gerçek" başlığıyla yayımlanan (5 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Derler ki: “Akılsız dostun olacağına akıllı düşmanın olsun!”

Bu atasözünün gerçekçi ve geçerli olduğuna binlerce kez şahit oldum.

Hatırlayalım: 15 Temmuz gecesi Türkiye iğrenç olduğu kadar tehlikeli de olan bir darbe teşebbüsünden döndü.

Bu darbenin lideri belli, plânlayanlar belli, uygulayanlar belli...

Yani durum son derece ciddi...

Darbeci terör örgütü yıllar boyu çalışarak devletin kılcal damarlarına kadar girmiş ve kendisi için en müsait ortamı bulduğunda düğmeye basmış.

Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve halkımızın cesareti sayesinde çok şükür kurtulduk.

Sıra hesap sormaya geldi...

Derken, sulandırma başladı.

Hem de “Hükümet yanlısı medya” tarafından.

Öyle yayınlara şahit oluyorum ki, aklıma ister istemez “Akılsız dostun olacağına akıllı düşmanın olsun!” şeklindeki atasözünü hatırlıyorum.

Okullarda gizli odalar varmış...

Bu odalara özel asansörlerle çıkılırmış...

“Hoca”nın ağzını sildiği peçete müritler tarafından kapışılır, “şifa niyetine”yenirmiş...

Yahu bize ne bundan?..

Yani bu yüzden mi darbe yapmışlar?..

Bu yüzden mi Türkiye’yi önce iç savaşa sürükleyip ardından Amerikan işgaline hazırlamaya kalkışmışlar?..

Allah “Hükümet yanlısı medya”ya akıl-fikir versin!

Örgüt liderinin ikametgâhında “lüks salon” varmış...

Özel bir “lüks banyo”ya ve de “lüks sauna”ya sahipmiş...

Soru: Bunlara sahip olmasa imiş 15 Temmuz darbesini yapmayacak mı imiş acaba?

Bir de görüntü eşliğinde bunları anlatıyorlar. Ama görüntü söylenenleri yalanlıyor...

“Lüks salon” diye sunulan mekân, içinde birkaç kanepe bulunan son derece sade bir mekân; sauna dördüncü sınıf, banyo çok sıradan...

Bu durumda millet gözüne mi inansın, size mi?

Bu adam darbe lideri! O darbe başarılı olsaydı, Türkiye’de kan gövdeyi götürecekti. Sonrasında ise paramparça olup nihayet yabancı işgaline girecekti.

Darbe lideri lüks hayat yaşasa da bu gerçek değişmez, sade hayat yaşasa da... Hatta bir mağaraya kapanıp dünya nimetlerinden kendini tümüyle mahrum etse, yine hiçbir şey fark etmez: Cürüm büyük!

Ve bu tür aşırı abartılı yayınlar terör örgütüne hizmet ediyor.

Bu bir tarafa, “mağduriyet edebiyatı” yapanlara da en büyük desteği “hükümet yanlısı medya” veriyor...

Gözaltına alınan herkes isim isim suçlanıyor...

“Masumiyet karinesi” ile “suçun şahsiliği” ilkesi yerle bir ediliyor...

Hâlbuki ortada henüz “iddianame” bile yok...

Buna rağmen haberler korkunç bir toptancılıkla yapılıyor.

Aynı yaklaşımı “Balyoz” ve “Ergenekon” dâvalarında da görmüştük...

Alışkanlık sürüyor.

Yahu bi susun!..

Bi bekleyin!..

Biraz sabredin!..

Milletin zekâsıyla alay etmekten ve hükümetin ayağına sıkmaktan bi vazgeçin!