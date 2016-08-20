Akit yazarı: FETÖ’cü askerler koordinatları verdi; DAEŞ, Kilis'e roket attı

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, Suriye tarafından Kilis'e atılan roketlerle ilgili olarak, "DAEŞ’in Kilis’e attığı roketlerde FETÖ’cü tuğgenerallerin desteği var! Onlarca vatandaşın canına mal olan o roket mermileri Kilis’e, FETÖ’cü ordu mensuplarının, DAEŞ’e verdikleri koordinatlar sayesinde düştü!" iddialarında bulundu.

Mehtap Yılmaz'ın Yeni Akit gazetesinin bugünkü (20 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan "FETÖ’cü Bordo Bereliler ne yapacak? Hainler için idam!" başlıklı yazısı şöyle:

Darbeci ordu mensupları nereye kaçtı?

Kandil’e…

Ne halt etmeye Kandil’e kaçtılar peki?

Bu üst rütbeli “hainlerin” dağdaki PKK inlerinde işleri ne?

Türk silahlı kuvvetlerin sırlarıyla birlikte kaçtıkları Kandil’de, PKK’yla ne tür pazarlıklar yapacaklar?

Ordu ve emniyet teşkilatındaki “sızma” FETÖ’cüler, uzun zamandır DAEŞ’le de, PKK ile de ittifak halindelerdi.

Bizim “yok, canım”cılar kabul etmese de, FETÖ-PKK-DAEŞ ittifakını çoktan beri biliyorduk.

Bilen bilir…

Bu lanet locaefendiciler için, “ihanette” sınır yok!

Bu mankurtlar, “idam edilmedikleri sürece” yeni ihanetler peşinde olacaklar!

Geçenlerde bir okurum aynen şunu söylüyordu: “Ordu’daki terör saldırısında PKK kamuflajıyla eylem yapan, ihraç fazlası FETÖ’cülerdi!”

Varsayalım ki doğru…

Dün 40 Bordo Bereli daha açığa alındı!

Ne olacak bunların durumu?

Ya ortalığı karıştırırlarsa?

Ya FETÖ-PKK bunları bir iç çatışma malzemesi olarak kullanırsa?

Şimdi ortalık toz-duman…

Ya etraf yatıştığı zaman?

Pusuda bekleyen bir kısım medya mensubu ve siyasetçiler kontratağa kalkışacak… Bildik algı operasyonları başlayacak… Sonra gelsin tahliyeler…

Tanklarla milleti ezenler, millete yaylım ateşi açanlar, savaş uçaklarıyla milletin üzerine bombalar yağdıranlar üç-beş sene yatarak darbecilikten yırtacak! FETÖ kriptoları, yine içimize sızıp PKK ve DAEŞ’e yardım ve yataklık yapacak!

PKK’nın çukur savaşında, askere, polise kurdukları bombalı tuzaklarda, FETÖ’nün desteği var! Devletin kılcallarına sızmış FETÖ mankurtları, devletten aldıkları maaşla PKK’ya, DAEŞ’e çalıştılar!

DAEŞ’in Kilis’e attığı roketlerde FETÖ’cü tuğgenerallerin desteği var! Onlarca vatandaşın canına mal olan o roket mermileri Kilis’e, FETÖ’cü ordu mensuplarının, DAEŞ’e verdikleri koordinatlar sayesinde düştü!

Yani…

Bunlar teröristin dibi…

Her biri ölüm makinesi gibi…

En tehlikeli yanları ise “mankurtlaştırılmış” olmaları…

Akıl yok, izan yok, duygu yok…

Bunlar sadece ihanete programlanmış androidler gibi…

Bunların aldıkları nefes dahi devletin bütünlüğüne zarar!

Bu yüzden çok geç olmadan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dediği gibi milli iradeyi dikkate alın ve bu hainleri asın!

Bakın şimdi de locaefendi, “itirafçı olun, kurtulun” diyor…

Bunlar doğuştan bukalemun cinsi… Yıllarca orduya, emniyete, istihbarata, üniversite kadrolarına bu sayede sızmadılar mı?

E şimdi de vatansever taklidi yapacaklar!

Bu sayede sıyrılacaklar, öyle mi?

17-25 Aralık darbe girişimi…

Gezi Kalkışması…

Kobani Eylemleri…

Çukur savaşları…

15 Temmuz darbe girişimi…

Eeeee?

Demek ki biz terörle mücadele yöntemlerimizi “bilemezsek” bu böyle sürüp gidecek…

Memleket gittikçe geriye gidecek…

O halde terörle mücadele süreci “keskinleşmeli”…

Düne kadar “Reis Bey” ruhuyla idama karşı duran ben, şimdi idam istiyorum! Beni de dönüştürdü bu süreç yani…

Aksi halde müdafaa edeceğimiz vatanımız kalmayacak, bu FETÖ o kadar yılan! O kadar hain!

Bu vatana o kadar düşman!

Madem öyle, iki darağacı kurun… Biri hainler, diğeri onların asılmasına karşı çıkan kriptolar için.

Var mı itirazı olan?