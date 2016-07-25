Akit yazarı: FETÖ rektörü tutuklandı, Arınç için ağlama vakti!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, Türkiye'nin ilk başörtülü rektörü olan Dicle Üniversitesi Rektörü Jale Saraç'ın darbe soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin "Dicle Üniversitesi Rektörü Jale Saraç tutuklandı! Bülent Arınç için ağlama vakti!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yeni Akit yazarı Yılmaz, "YÖK Denetleme Kurulunda FETÖ’nün Dicle Hukuk Fakültesi imamı vardı" iddialarında bulunarak "YÖK, Dicle Üniversitesi’ni denetlerken, rektör Jale Saraç ile beş çayı içen imam" diye yazdı.

Mehtap Yılmaz'ın Yeni Akit gazetesinin bugünkü (24 Temmuz 2016) nüshasında yayımlanan "Dicle Üniversitesi Rektörü Jale Saraç tutuklandı! Bülent Arınç için ağlama vakti!" başlıklı yazısı şöyle:

Amerika neden Abdullah’ı verip, Fetullah’ı aldı?

Neden Fetullah’ı, en sevdiği oyuncağı Abdullah Öcalan’ı “silecek” kadar büyük bir iştahla istedi?

Çünkü Gülen, İngiliz casusu Lawrence’nin kadrosuna atanmış, bir “İngiliz İstihbaratı” projesiydi!

Vatikan’ın gizli kardinaliydi!

Mason’du… Tapınakçıydı…

Şimdiiii, Abdullah’ın fişini çeken CIA, neden Fetullah’ı fişe taktı, ona gelelim…

Hatta gelmeyelim, Arz-ı Mevud, yani vaat edilmiş topraklar diyerek hülasa edelim.

Arz-ı Mevud, “Lawrence” yöntemleriyle daha sinsice fethedilebilirdi.

Yıl 2007… Susam Sokağı sakinleri, sık sık Diyarbakır’a gelir, giderdi. Özellikle, PKK sempatizanı köylerde gezerlerdi hem de... Merak eden eski yazılarıma baksın…

Dedim ya aslında “15 Temmuz” tâ o zaman başladı… 2007’de… Diyarbakır’da Vali Mutlu dönemiydi. Bir kısım AK Partililer, FETÖ “otur” dese oturur, “kalk” dese kalkar, “sarıl” dese sarılır, “darıl” dese darılırdı.

Dönemin vali yardımcısı, sonra FETÖ rektörü Jale Saraç’ın başörtü takmasıyla “eşzamanlı” olarak sakal bırakan FETÖ kamikazesi A.A da “SODES” projesi kaynaklarını “paravan” STK’lar kurarak FETÖ’ye aktarmıştı!

FETÖ ise yoksul mahallelerde “okuma salonları” kurmuş, PKK içerisine “sızdıracağı” istihbarat elemanları devşirmeye başlamıştı.

İşte o dönemde kaçak FETÖ militanı eski Fatih Üniversitesi rektörü Şerif Ali Tekalan, Diyarbakır’da Mustafa Tuna (FETÖ istihbarat elemanı) ile “kozmik” toplantılar düzenleyerek, cemaat ablalarından Jale Saraç’ı rektör olarak atadı! Locaefendi aradı, tebrik etti. Hediyeler gönderdi.

Rektörlük seçimlerinde Jale Saraç’a muhalif kim varsa, YÖK’e gönderilen “yeşil dosyalarla” saf dışı bırakıldı. F tipi yöntemler işe yaramıştı!

Kuzey Irak’ta Işık Üniversitesi kuruldu! Rektörünü Jale Saraç atadı! Rektörü de Locaefendiye en yakın isimlerden, Salih Hoşoğlu oldu!

Şerif Ali Tekalan, Kuzey Irak Işık Üniversitesi’nde üst düzey PKK yöneticilerle görüştü. Yüklü miktarda para yardımında bulundu. PKK içerisindeki MİT mensuplarının listesini verdi. Böylelikle Kuzey Irak Işık Üniversitesi’nin tırnağı taşa değmedi!

FETÖ, Vali Mutlu döneminde SODES Projesi paralarıyla açtığı Okuma Salonlarından devşirdiği yoksul aile çocuklarını PKK’ya sızdırdı ve “uyuyan hücreler” haline getirdi. FETÖ’nün onları “uyandırdığı” vakte kadar PKK içerisinde “uyutulan” FETÖ istihbaratının, PKK içerisinde etkin görevlere gelmeleri sağlandı.

Ve cadı avı başladı…

Dicle Üniversitesi’nde, cemaate “eyvallah” demeyen kim varsa tasfiye edildi. Üniversitede sistematik bir FETÖ kadrolaşması yapıldı. 2007’de sadece 20 olan Fetullahçı akademisyen sayısı, 500’lere çıktı!

Giden şikâyetler, YÖK’te dikkate alınıyor, soruşturmalar açılıyordu.

Ama gelin görün ki, YÖK Denetleme Kurulunda FETÖ’nün Dicle Hukuk Fakültesi imamı vardı… YÖK Dicle Üniversitesi’ni denetlerken, rektör Jale Saraç ile beş çayı içen imam..

Bir de Dicle Üniversitesi’ndeki FETÖ A takımıyla kovboyculuk oynayan Ümit Doğay Arınç vardı tabii… Bülent Arınç’ın kardeşi… (Dicle Rektörü Jale Saraç tutuklandı ya, ikisi de canla başla F Tipi kurtarma operasyonuna çoktan başlamıştır şimdi.)

Dicle Üniversitesi’ndeki FETÖ yapılanması hakkında tek kelime etseniz, alayı size saldırırdı. F Tipi yöntemlerle başınıza musallat olurlardı.

Jale Saraç’ın çantacısı Aslan Bilici’nin “kadro” takibini yapan YÖK üyeleri de cabası..

Hani şimdi Dicle Üniversitesi’ne dokunulmuyor diye YÖK Başkanı Yekta Saraç’ı hedefe koyanlara, Aslan Bilici ile irtibatlı YÖK üyesinin odasında kimler vardı diye sormalı!

Bülent Arınç, Jale Saraç için asıp keserken, YÖK Başkanı dokunabilir miydi?

Gel de Melih Gökçek’in şu “üç harfli” inli cinli muhabbetine sarma şimdi…

JÖH, PÖH…

Bu da darbeye ayar çeken HÖH!

Onlar silah çekti, biz HÖH!

Öyle bir HÖH çektik ki, YÖK’ün içindeki şeytanları çıkardık!

FETÖ ifritlerini sobeledik!

Bir HÖH çektik, FETÖ’yü yerle yeksan ettik!

Şimdi FETÖ hiiiç bu darbenin “provasıydı” demesin!

Bu da HÖH provasıydı, dur daha “millet daha çiğköfte yoğuracak ensenizde” deriz!

Sizi gidi “Entarisi dım dım FETÖ militanları” sizi…

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Cumhurbaşkanı’na suikast yapacak FETÖ teröristi, füruata sığınmış, başörtüyle yakalanmış iyi mi?

Hani PKK militanları etek giymişti ya… PKK’dan mülhem yani…