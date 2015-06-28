Akit yazarı Faruk Köse’den T24’e açıklama

Akit yazarı Faruk Köse, T24’e verdiği söyleşinin “Erdoğan Kabataş tacizi için yarı özür dilemeli” başlıklı ilk bölümü hakkında bir açıklama yazdı. Köse, söyleşi kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Kabataş tacizine ilişkin sözleri için “bir özür çağrısında bulunmadığını” söyledi.

Faruk Köse’nin T24’e gönderdiği yazılı açıklama şöyle:

"Kabataş olayları ile ilgili konuşurken, bir ara soru şöyle bir biçime dönüştü: ‘Eğer Erdoğan’ın Kabataş olayıyla ilgili söyledikleri yanlış ise, özür dilemesi gerekir mi?’ Yani bu manada bir biçimi aldı soru; benim cevap vermemi tetikleyen hali buydu. Bu, şunun gibidir: ‘Kişi hasta olursa tedavi olması gerekir mi?’ Ya da; ‘Acıkan biri yemek yemeli mi?’ Aynen onun gibi, ‘Eğer Erdoğan hata etmişse özür dilemeli mi?’ tarzına dönüşen bir suale verilecek en makul cevap, haliyle, ‘dilemeli’ olurdu. Ancak ben burada bile ‘ihtiyatlı’ davranarak, ‘Eğer hatalıysa tabii ki özür dilemeli, ancak bu özürden ziyade, yarı özür denebilecek yanılgı beyanı şeklinde olmalı’ anlamında bir cevap verdim.

Zaten söyleşinin metnine bakarsanız, özetlemeye rağmen bu, açıkça görülüyor. Ancak sunum böyle olmadı. Sanki ben, ‘Erdoğan mutlaka özür dilemeli’ demişim gibi sunuldu. Hatta bazı siteler işi abartıp, ‘Akit yazarı Faruk köse, Kabataş iddiasıyla ilgili olarak Erdoğan’ı özür dilemeye çağırdı’ şeklinde sundular. Oysa söyleşinin hiçbir yerinde, Erdoğan’a yaptığım bir özür çağrısı falan yoktu. Yani ben, ‘Kabataş iddiasından dolayı Erdoğan özür dilesin’ diye bir şey söylemedim. Söylediğim, ‘Eğer iddiası yanlışsa, yanılgı beyanı şeklinde yarım özür dilemesi daha faziletli bir davranış olur’ şeklindeydi."

Faruk Köse’nin T24’e verdiği ve ilk bölümü 24 Haziran 2015'te yayımlanan söyleşisini okumak için tıklayın