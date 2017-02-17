Akit yazarı: Din, vatan, can ve namus düşmanları 'hayır'da birleşti!

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, 16 Ocak'ta yapılacak anayasa değişikliği referandumla ilgili olarak "Devrimlerle medeniyetimizi ve ekonomimizi deviren 6 oklu CHP, kuzenleri HDP, PKK, YPG, PYD, DHKP/C, HDP, FETÖ, Ulusalcı Ergenekon vs. terör örgütleri, masonlar, Siyonist İsrail, haçlı alemi, tüm mason locaları, din, vatan, can ve namus düşmanları 'Hayır' adına milletimizi aldatmak için birleşmişler" iddiasını ileri sürdü.

Şevki Yılmaz'ın "Evet mi, hayır mı" başlığıyla yayımlanan (17 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’a (cc) hamd, Başöğretmenimiz, Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, Ehl-i Beytine, Ashab-ı Kiram’a ve kıyamete kadar izinden gidenlere salat ve selam olsun!

Bu ülke, sadece bizim değil!

Hepimizin!

Yani bu ülkede yaşamış, yaşayan ve yaşayacak tüm din, ülke ve vatan sevdalılarının!

Hepimiz, 16 Nisan 2017 günü büyük bir sınavdan geçeceğiz!

Pazar yerindeki eşya ve meyve seçiminde gösterdiği hassasiyeti, vatan ve memleket meselesinde göstermeyenlerden olmayacağız! Evet mi? Hayır mı? tercihiyle sunulan seçimi, soframızdaki ekmek gibi, tuz gibi önemseyecek; Batı, Haçlı ve Siyon işbirliğinin ekmeğimize kan doğramasına fırsat vermeyerek, yalancıların ve müfterilerin algı operasyonlarının etkisinde kalmadan, selim bir akılla kararımızı vereceğiz inşaallah!

16 Nisan Başkanlık sistemini, yargı ve bürokrasiyi milletin hizmetkârı kılacak kısmi Anayasa değişikliği referandumunda;

Nefsimizin, neslimizin, ülkemizin ve mazlum toplumların istikrarına, istiklaline ve istikbaline “Evet” mi? Hayır mı?

Halifesiz ve başsız yetimler coğrafyasını, anasına kavuşturacak Türkiyemizin liderliğine “Evet” mi? Hayır mı?

Kirli, çirkin pazarlıklarla ve satın alınan vekillerle kurdurtulan ucube koalisyon hükümetlerinin tarihin çöp sepetine atılmasına “Evet” mi? Hayır mı?

Çok başlılık fitnelerinden kavgalarından ve ayak oyunlarından kurtulup istişareye ve denetime dayalı Başkanlığa “Evet” mi? Hayır mı?

Milletimize ve ülkemize hizmetten başka suçu olmayan başbakanları ve diğer siyasileri idam ettiren, yasaklattıran, partileri kapattıran silahlı ve sivil masonik darbeleri sandık darbesiyle yok etmeye “Evet” mi? Hayır mı?

Devletimizin kalkınma hızını bilerek kesmek için görevli derin yargı padişahlığını ve bürokrasi saltanatını sandıkta yıkmağa “Evet” mi? Hayır mı?

AK iktidarında başlayan okullar, yollar, köprüler gibi vs. devasa hizmetlerin devamına “Evet’’ mi? Hayır mı?

Mandacı muhalefetin, Millet Meclisi çalışmalarını yavaşlatmak adına başarılı Bakanlar hakkında verdikleri suni gensoru tuzaklarını bitirtmeye ve gerektiğinde bakanların ciddi şekilde yargılanabilmesine “Evet” mi? Hayır mı?

İsviçre medeni kanununa göre evlenen, İtalyan ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza muhakemelerine göre yargılanan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve sadece İslam hukukuna göre gömülen Müslüman bir milletin her şeyini inancına göre yapacağı özgürlük kapılarının açılmasına, şirk ve küfrün yıkılmasına «Evet»mi? Hayır mı?

Darwin Yahudisinin maymunlaşma saçmalığını bile kaldırmakta zorlandığımız, nesillerimizi uyuşturucuya bağımlı kılan yabancı, modacı, mandacı ve maddeci eğitim yerine Allah’a, dinine, peygamberine, ülkesine bağımlı ve ahirete hazırlayan bir Milli Eğitim ıslah ve inkılabına “Evet” mi? Hayır mı? sorularına tercih, karar ve mührümüzle cevap vereceğiz inşallah!

Karar hür vicdanlarımızın!

Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, AK Parti, MHP, HÜDA PAR, Büyük Birlik, Saadet vs. milli partilerimiz, ekonominin canlanmasını isteyen iş adamlarımız, milli sendikalarımız, milli medyamız, samimi tarikatlarımız, kanaat önderlerimiz ve başta Filistin olmak üzere tüm mazlum İslam coğrafyası “Evet” için canla başla çalışmaya ahd ettiler, kararlılar ve devam ediyorlar!

Devrimlerle medeniyetimizi ve ekonomimizi deviren 6 oklu CHP, kuzenleri HDP, PKK, YPG, PYD, DHKP/C, HDP, FETÖ, Ulusalcı Ergenekon vs. terör örgütleri, masonlar, Siyonist İsrail, haçlı alemi, tüm mason locaları, din, vatan, can ve namus düşmanları “Hayır” adına milletimizi aldatmak için birleşmişler!

Tercih ve karar milletimizindir!

“Hakkıdır Hakk’a tapan Milletimin İstiklal!”

15 Temmuz’da kanlı ve kahpe silahlı darbe girişimini önleyen milletimiz, 16 Nisan’da ticari, siyasi, adli tüm darbeleri ‘”Evet” oyuyla sandıkta yok etmeyi başaracaktır inşallah!

Allah (c.c), dinimize, ülkemize, milletimize ve tüm mazlumlara yardım edenlerin daim yardımcısı olsun!

Amin!

Salı akşamı saat 20:45’te, Akit TV, (Kanal 34) ile Kocaeli TV’nin ortaklaşa yayınladığı “Milli Diriliş” programının canlı yayınında buluşmak üzere yaratıcımız, yöneticimiz ve yaşatıcımız Allah (c.c)’a emanet olunuz.

Tatil olması dileğiyle Cuma bayramımız mübarek olsun.

Selam, sevgi ve duayla.