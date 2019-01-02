Akit yazarı Dilipak: Humonoid'ler geliyor, Siborglar aramızda

Akit yazarı Abdurahman Dilipak, 2019'un tarihin kavşak noktalarından biri olacağını öne sürdü. Dilipak, "Humonoid’ler geliyor, Siborglar (sibernetik organizmalar) aramızda dolaşmaya başladı" ifadesini kullanarak, hayvanlarla konuşulabileceğini iddia etti.

"2019 ve sonrası sürprizlerle dolu bir dünya vaad ediyor. Yeni dünyada saygın bir yer almak istiyorsak şu cahil, zalim ve ahlaksız adamlardan, rüşvetçi, torpilci heriflerden bir an önce kurtulmamız gerek" diyen Dilipak'ın "Zamanı elerken" başlığıyla (2 Ocak 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

...2019 tarihin kavşak noktalarından biri olacak ve 2025 sonrası, tarihin en büyük dönüşümlerinden biri yaşanacak.. Mesela dünya nüfusu yeniden şekillenecek. Para, piyasa, ekonomi, toplumsal hayat, devlet, yerel yönetimler, ordu, istihbarat, hukuk her şey yeniden yapılanacak. Din, ahlak algısı, okul, sağlık, aklınıza gelen her şey. Sahi biz bu büyük değişime ne kadar hazırız!?

Maalesef bizim fütüristlerimiz yok. Büyük değişim için ciddi bir altyapıya sahip olmadığımız gibi, bu konuda dini, felsefi ve ilmi anlamda bir hazırlığımız da yok.. Henüz bunun eksikliğinin de farkında değiliz..

Humonoid’ler geliyor, Siborglar (sibernetik organizmalar) aramızda dolaşmaya başladı bile. Avatar teknolojisi size kendinizi kopyalama imkanı verecek. Hayvanlarla konuşabileceksiniz. Beyninizi kopyalayabileceksiniz. Beyninizdeki bazı dataları silebileceğiniz gibi data da yükleyebileceksiniz. Beyne komut verip yeni bir böbrek, ya da diş üretmesini sağlayabileceksiniz.

Yeni dünyada bu kadar insanı çok buluyorlar. Farkında mısınız bilmiyorum hızla kısırlaştırılıyoruz. Yeni teknolojilerle İstanbul’dan Ankara’ya 15 dakikada gitmeye ne dersiniz. Hiperlup’lar kapıda. Uçan otomobiller, insansız otomobiller artık satışta. İstanbul’dan ABD’ye 1 saatte gitmeye ne dersiniz.

Artırılmış gerçeklik, gerçekten daha gerçek bir dünya sunacak size.

2019 ve sonrası sürprizlerle dolu bir dünya vaad ediyor. Yeni dünyada saygın bir yer almak istiyorsak şu cahil, zalim ve ahlaksız adamlardan, rüşvetçi, torpilci heriflerden bir an önce kurtulmamız gerek. Bu adamlarla bir yere gidemeyiz. Dikkat! Bu süreçte bizim boşa geçirecek 1 saniye zamanımız, boşa harcayacak bir kuruş paramız ve feda edecek tek bir insanımız yok. Bugün aday gösterenlere bakın. Bunlar Türkiye’yi o günün eşiğine getirecek kadrolar. Oyunuzu ona göre kullanın diyeceğim ama, bu adamların hiç biri bu beklentiye göre seçilmedi ki! Biliyorsunuz, Allah cahil ve zalim bir topluluğa hidayet vermez. Ama öte yandan da, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.