Akit yazarı: Darbeyi ne CIA yaptı ne de Gülen yaptı!

Akit yazarı Süleyman Karagülle, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin kaleme aldığı yazısında “Darbeyi ne CIA yaptı ne de Gülen yaptı, sermaye yaptı” diye yazdı.

Türkiye’de darbeyi, ABD, Rusya, AB ve Çin’in yapabileceğini, bunların dışında Türkiye’de darbe yapacak devlet olmayacağını yazan Süleyman Karagülle, şu an bu ülkeler arasında itilafın devam ettiğini ifade ederek darbeyi bu ülkelerin yapmadığını yazdı.

Karagülle’nin Akit’te bugün (10 Ekim 2016) kaleme aldığı “Darbeyi kim yaptı?” başlıklı yazısı şöyle:

Faili söylemedim, mefulü söylemedim ama siz cümleyi anladınız. Darbe olduktan sonra iki hafta geçmeden yazdım; darbeyi ne CIA yaptı ne de Gülen yaptı, SERMAYE YAPTI dedim. Aradan iki aya yakın zaman geçti, soru hâlâ tartışılıyor, hâlâ asıl failin sözü edilmiyor, Ak Parti darbe yapanları Türkiye’ye davet ediyor!

Neye dayanarak DARBEYİ SERMAYE YAPTI diyorum?

İlmi metot uyguluyorum. Önce “kimler yapabilir”leri sıralıyorum. ABD, Rusya, AB ve Çin yapabilir. Bunların dışında Türkiye’de 15 Temmuz darbesini yapacak bir devlet yoktur.

Sonra ülkede kim darbe yapabilirdi? Ordu içindeki MHP’liler yapabilirdi, ırkçı bir yönetim isteyebilirlerdi. Ak Parti, başkanlık sistemi getirelim diye yapabilirdi. Gülen, şeriat devleti kuralım diyebilirdi. Sermaye, üçüncü cihan savaşını çıkarmaya hazırlık yapmak üzere yapabilirdi. Süper güçler bunu birlikte yapabilirlerdi, ancak böyle bir anlaşmayı sağlama durumuna henüz gelmemişlerdir. Dört süper güç de şimdi kendi sorunlarını çözmüş değil, aralarındaki ihtilaflar da kalkmış değil, Sermaye’ye karşı olan savaşı da kazanmış değildirler. Hepsinin Türkiye’de gözü vardır. Türkiye’de zayıf güç olursa başka devletlerce işgal edilir, çok güçlü devlet olursa kendilerine hâkim olur. Onlar Türkiye Türklerde kalsın ama güçlü olsun istemezler. Bu sebeplerle bu devletlerin darbeyi organize etmesi söz konusu değildir.

Demek ki bu darbeyi devletler değil de MHP’liler, Ak Partililer ve Gülenciler yapmış olabilirler. Bunların bunu yapmaları için çıkarları olmalıdır.

MHP’li askerler şunu bilirler ki; eğer askerler saldırıya girerse Türkiye Devleti yıkılır, onun için böyle bir darbeyi yapmazlar, Türkeş’in yaptığını yaparlardı.

Ak Parti’nin orduda taraftarı yoktur. Olsa bile bu darbeyi yapacak azimde olanları yoktur. Askerler onu koruyorlar ama halk oy verdiği için koruyorlar.

Bu darbe teşebbüsünden en çok zarar görenler Gülencilerdir. Darbe başarılı olsaydı daha çok zarar göreceklerdi. Bunlar tümgeneralliğe kadar yükselmiş kurmaylardır. Bunlar çok zekidirler, böyleleri seçilmiştir. Bunlar çok iyi eğitim almışlardır. Bunlar bu sonuçları hesaplayamayacak kadar zavallı değildirler, olamazlar. Bunlar Türk generalleridir.

İlimdeki eleme sistemiyle, olmayana ergi metodu ile DARBENİN FAİLİ SERMAYE’DİR. -Sermaye ise İslâmiyet’le savaş halindedir. -Sermaye Erdoğan’la savaş halindedir. -Sermaye tarihte belki yüzlerce darbe yapmıştır. -Sermaye bir de can çekişmektedir, son çırpınışlarını yapma durumundadır.

Bu da ilimdeki emarelerle varsayıma uygun olanı bulma usulüdür.

TÜRK ORDUSU o gün resen emir yayınlamış, hiçbir birlik o gün talim yapmayacak, hiçbir birlik o gece sevkıyat yapmayacak, tatbikat yapmayacak...

Demek ki bunlar şimdi meydana çıkıyor. O halde Sermaye varsayımımız ilmen doğrudur. Aksini ispat her zaman mümkündür. Benim istidlal metotlarının benzerini kullanarak daha iyisine ulaşılabilir. Öyle yapmayıp sadece saldırmak akıl kârı değildir.

Yapılanlar suçtur. Beraat-ı zimmet asıldır. Mahkeme kararı olmadan, şüpheli vardır ama suçlu yoktur. Ancak kesinleşmiş mahkeme kararından sonra Gülen yaptı diyebiliriz.

Elbette bu kural Sermaye için de doğrudur. Sermaye’nin yaptığı da mahkeme kararı ile sabit olursa yapan Sermaye’dir diyebiliriz. Biz Sermaye’nin mahkûm edilmesini istemiyoruz, şüpheli sıfatı ile soruşturmanın yapılmasını söylüyoruz. Sermaye için şüpheli olma yüzde 100 ise; Hareket Partililerin ve/ya Fetöcü subayların bunu yapmaları ilmi metotlarla değerlendirdiğinizde ancak yüzde 10’dur. Ak Parti’nin yapma ihtimali yüzde 5 bile değildir.

Bunlar yapmış olabilir ama bunlar Sermaye adına yapmış olurlar yani Sermaye’nin paralelleri yapmış olur. Bu işi Sermaye’nin yaptığı hususunun kesin delili şimdi Türkiye’de yapılanlardır. Ağlayasım geliyor. Bu okullarda Fetöcü subaylar yetiştiyse, diğer subaylar nerede yetiştirildi; İstiklâl Savaşı’nı kazanan subaylar nerede yetişti; Kore kahramanları, Kıbrıs kahramanları, PKK’ya karşı savaşan, Suriye’de savaşan askerler nerede yetişti?

SERMAYE bunu belki yıllardır hazırlamaktadır, şimdi darbeyi kazanmış gibi uygulatıyor! Bunu görecek siyasilerimiz yoksa, bunu görecek ordumuz yoksa, yok olmayı hak ettik demektir. Bundan dolayı diyorum ki; SERMAYE’NİN BU OYUNUNU Türk devleti bilmektedir. Kimlerin devlet düşmanı, kimlerin ordu düşmanı olduğunu seçiyor. Bugün korkup da zulme göz yuman bürokratlara yarın Türk devleti yıkılırsa acıyan olmaz. Adil olun. Cesur olun. Göreceksiniz ki Allah sizi koruyacaktır. Eğer ömrünüz bitmişse, göreviniz bitmişse, ne yaparsanız yapın, kurtulamazsınız.

OHAL uygulayıcısı yetkililere, vali ve kaymakamlara, polislere, savcılara, hâkimlere duyuruyorum. Sizden sadece adil ve cesur olmanızı istiyoruz. Gülen gibilerin suç işlemesi halinde iki misli cezayı uygulayın, en ağır cezaları verin. Ama zulmetmeyin, delillerle sabit olmayan şüphelilere eziyet etmeyin. Görevlerine son vermeyin, mallarına el koymayın, tutuklamayın. Gerekirse kayyımlarla yönetin. Şunu bilin; olağanüstü yetkililerin kanun yapma ve malları müsadere etme yetkileri yoktur. Sadece kanunların uygulanmasını erteler, olağanüstü zamanların içinde idaresini kayyıma verebilir.