Akit yazarı: Cumhurbaşkanlığı 'para için' yapılamayacak kadar ağır görevdir, idama kadar götürür!

Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu Cumhurbaşkanı maaşıyla asgari ücretin kıyaslanmasına tepki gösterdi. Bazı gazetelerin büyük şirketlerin CEO’larının Cumhurbaşkanı’ndan çok daha yüksek maaş aldığının "özenle sakladığını" söyleyen Bahadıroğlu, "Gerçek şu ki, bu görevler 'para için' yapılamayacak kadar ağır görevlerdir" dedi. Bahadıroğlu, bu tip görevlerin insana büyük sorumluluklar yüklediğini kaydederek, "Hattâ insanı, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan örneğinde görüldüğü üzere, idama kadar götürür" ifadesini kullandı.

Bahadıroğlu'nun "Cumhurbaşkanı olmak istemem!" başlığıyla (26 Aralık 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Akçeli işlerin istismarı her memlekette taraftar bulur. Hele Türkiye gibi, garibanı bol, düşüneni az bir ülkede, inanılmaz derecede ilgi çeker.

Bunu bilen çevreler sık sık Cumhurbaşkanı ve milletvekili maaşlarını gündeme getirirler. Ayrıca TBMM içinde yer alan lokantada milletvekillerinin yok pahasına yemek yediklerini, Meclis berberinde üç kuruşa tıraş olduklarını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde nadide yemekler yendiğini dillerine dolarlar.

Demek isterler ki, bizi yönetenler hak etmedikleri kadar maaş alıyor, bedava yiyip içiyor, bizim paramızı çarçur ediyorlar.

Sözcü ve Cumhuriyet gibi gazetelerde bu tür haberleri sık sık görürsünüz. “Asgâri ücretin 1.600 lira olduğu ülkemizde…” şeklinde bir vurgu eşliğinde yapılan bu tür haberlerin amacı bellidir: Halkı kışkırtıp tepki göstermelerini sağlamak…

Tabii bu tür haberleri yayınlayan gazetelerin üst düzey yöneticilerinin daha yüksek maaşlarla istihdam edildiklerini, filan büyük şirketin CEO’sunun Cumhurbaşkanı’ndan çok daha yüksek maaş aldığını özenle saklarlar.

Gerçek şu ki, bu görevler “para için” yapılamayacak kadar ağır görevlerdir. İnsana büyük sorumluluklar yükler. Hattâ insanı, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan örneğinde görüldüğü üzere, idama kadar götürür!

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