Akit yazarı: 'Cahil.. Geri zekalı.. Vıdı vıdı vıdı..'

ABD'nin Türk 2 bakana uyguladığı yaptırım sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısının ülkede kafa karışıklığına neden olduğunu belirten Akit'in Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Sigara ile bilgisayar aynı mı? Ya da boykotu bile becerememek!" başlığıyla bir yazı kaleme aldı.Yazar, boykotu provoke etmeye çalışanlar olduğunu kaydederek, 'Marlboro düşkünü komünist arkadaşlar' tanımlamasıyla "ABD’ye saydırır gibi, bize saydırıyorlar: 'Cahil.. Geri zekalı.. Vıdı vıdı vıdı" dedi.

"En sonunda Türkiye’de üretilen ABD markalılar yer almalı"

Karahasanoğlu, 'O zaman bir sıralamaya geçeceğiz' diyerek boykot konusunda ABD ürünlerine karşı 'Türkiye'nin tavrı ne olmalı' sorunun cevaplarını sıraladı.

"Aklın emri şu:

ABD’de üretilip, Türkiye’ye ithal edilen ABD markalı ürünler için en yoğun boykotu uygulamalıyız..

Sonrasında başka ülkelerde üretilen ABD markalılar..

En sonunda da.

Türkiye’de üretilen ABD markalılar yer almalı..."

Ali Karahasanoğlu'nun yazısında dikkat çektiği noktalar şöyle:

"ABD ile Türkiye arasındaki restleşmede, karınca kararınca herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor da..

Bir de işi yokuşa sürenler var..

Boykotu provoke etmeye çalışanlar var..

Veya..

Biraz cehaletten kaynaklı..

Biraz da, üzerinde gerekli tefekkürü yapmamadan kaynaklı, absürt önerilerde bulunanlar var..

Menfaatine öyle geldiği için saçmalayanları da ekleyelim..

Konu çok basit gibi görünüyor..

Türkiye üzerinde dolar ile siyaset kurmak isteyen ABD mallarını boykot edeceğiz..

Tüketimden kaynaklı gücümüzle, yapabileceğimiz tepkiyi ortaya koyacağız..

Bunu yaparken..

Somut örnekle başlayalım..

ABD sigarası içen komüniste itiraz ediyoruz..

“Etmeyin eylemeyin.. Bir de komünist olacaksınız.. ABD’nin sigarasını niye içiyorsunuz” dediğimizde..

Hemen atağa geçiyorlar..

Taramalı tüfek gibi..

Vıdı vıdı vıdı..

Kadını, erkeği..

Üniversitelisi, sıradan işçisi..

Hep birlikte bağırıyor:

“Yerli sigara mı kaldı, hepsini ABD’ye sattık ya” diye ahkam kesiyorlar..

İçlerinden bir tanesi de çıkıp..

“Ulan bu da bir vesile olsun. Hazır ABD karşıtıyız, emperyalizm karşıtıyız.. Tayyip Erdoğan öyle istiyor diye değil ama.. Bizim vazgeçilmez söylemimizde olan ABD karşıtlığımız sebebi ile, şu sigarayı içmeyelim.. Hem kesemize zarar.. Hem sağlığımıza zarar.. Hem ailemize zarar.. Hem de ülkemize zarar.. ”demiyorlar da..

“Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Marlboro da Amerika’nın, Samsun da.. Ne olmuş, Marlboro içiyorsak!” diyerek, bize cevap yetiştiriyorlar..

Marlboro içersen paranın ne kadarı ABD’ye gider, yerli marka içersen ne kadarı gider veya gitmiş sayılır hesabı yapmadan..

Bu vesile ile, hepten bırakırsak, kazancımız ne olur diye düşünmeden..

ABD’ye saydırır gibi, bize saydırıyorlar:

“Cahil.. Geri zekalı.. Vıdı vıdı vıdı..”

O zaman bir listeleme yapalım..

Derecelendirme yapalım..

Kendi manfaatimizi gözeterek değil..

İşimize öyle geldiği için değil..

Hani imam kürsüden anlatıyormuş, “Mini etek giymek doğru değildir” diye..

Cami çıkışında sormuşlar imama, “Mini etek doğru değil dediniz ama.. Sizin kızınız da giyiyor..” diye.

İmamlarımızın büyük çoğunluğunu tenzih ederek, istisnai de olsa karşılaşabileceğimiz türden, fıkradaki imamın cevabını aktaralım:

“Haspaya da yakışıyor ama!”

Bu cevaptaki gibi, riyakar tavrı takınarak değil..

Dürüstçe..

Samimi şekilde konuya yaklaşalım...

Önce üst başlıkta uzlaşalım..

ABD’de üretilip, Türkiye’ye gelen ürünler var..

ABD dışında başka ülkelerde üretilip, Türkiye’ye getirilen, ABD markalı ürünler var..

Türkiye’de üretilen, ABD markalı ürünler var.

Bunların hepsinde, tepkimiz aynı mı olmalı?

Hepsini boykot edebileceğimiz bir imkanımız varsa..

Hiç tartışmamıza da gerek yok..

Ama gerçek şu ki..

Bunlar arasında kökten boykot uygulayamayacağımız kadar, günlük hayatımızın parçası olan ürünler var..

O zaman bir sıralamaya geçeceğiz..

O sıralamada da..

Aklın emri şu:

ABD’de üretilip, Türkiye’ye ithal edilen ABD markalı ürünler için en yoğun boykotu uygulamalıyız..

Sonrasında başka ülkelerde üretilen ABD markalılar..

En sonunda da.

Türkiye’de üretilen ABD markalılar yer almalı...

•

Bu tasnif ile iş biter mi?

Bitmez..

Bu tasnif ile eşzamanlı olarak..

Bir de..

ABD malının alternatifi olan yerli ürünler..

İkinci derecede tercih edilebilecek olan, diğer ülkelerin alternatif ürünleri..

Bu başlıklar ile bir tasnif yapmamız lazım...

Yerli bir malımız var ise, ABD’de üretileni de, Türkiye’de ABD markası ile üretileni de tercih etmemeliyiz..

Alternatif yerli malımız yok ise..

Hatta başka dost veya daha az düşman durumundaki diğer ülkelerin alternatif ürünleri yok ise..

İhtiyacımız doruk noktaya varana kadar, ABD malından kaçınmaya çalışmak..

Vazgeçilmez hale gelince, istemeyerek almanın bilincinde olmak..

•

Bu ilkeler ışığında..

Somut örnekler verecek olursak..

Sigarada tavrımız ne olmalı?

ABD’den gelenleri, külliyen boykota tabi tutmalı..

Türkiye’de ABD markası ile üretilenleri boykot etmeli..

Sigarayı tümü ile bırakabiliyorsak ne ala. Bırakamıyorsak, en azından sahibi ABD’li de olsa, yerli markalı, Türkiye’de üretileni tercih etmeli..

Bilgisayarda ne olmalı?

Varsa alternatifi, onu tercih etmeli..

Markası, işletim sistemi, parçaları, bir araya getirilmesi ile ABD’de üretilen yerine..

Bunlardan bir bölümü ABD dışında olanları.. Sıralamaya tabi tutup.. Tercihimizi yapalım.

Ama..

Boykot edeceğiz diye de.. Üretimde kullanacağımız bir ürünü almayarak, adeta kendi ayağımıza kurşun sıkmaya kalkışmayalım..

Burdaki boykot hakkımızı, sigaradaki boykota transfer ederek..

Sigarada ne kadar sert boykot tepkisi verecek isek..

Burda da, mümkün olduğunca, günlük hayatımız etkilemesine izin vermeyecek esneklikte bir boykotu hayata geçirmeliyiz..

Mc Donald’s da ne yapmalıyız?

Türkiye’de üretim yapıyor, Türkiye’de taşınmaz kiralıyor, büyük çoğunluğu Türk çalışanla hizmet veriyor ama..

Sonuçta marka değerini de, alıp ABD’ye götürüyor..

Yemeyiver Mc Donalds’tan..

Hiçbir şey kaybetmezsin..

Veya, yine Türkiye’deki fabrikalarda üretiliyor olsa da.. İçmeyiver Coca-Cola.. Hiçbir şey kaybetmezsin..

Ama..

“ABD mallarına boykot var” diye..

“Ben Boeing uçakla seyahat etmiyorum” diyecek lüksümüzün olmadığını da, kabul etmemiz gerek..

Çok daha kaliteli yerli ürünlerin varlığına rağmen, sırf eziklik kompleksi ile markalı giyim ürünlerinde, hiç tartışmaya gerek yok, en sert boykotu uygulamalıyız!

Bilmem anlatabildim mi, Marlboro düşkünü komünist arkadaşlara.."