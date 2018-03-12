Akit yazarı: Bizim mahalledekilerin dilleri pabuç gibi, Erdoğan kadınları pısırıklara yem etmiyor!

Akit yazarı Mehtap Yılmaz, "kendi mahallesindeki" yazarların birçok konuda yazı yazmazken "mesele 'kadın' üzerine ahkam kesmek olunca, birbirleriyle yarıştığını" söyledi. Erdoğan'a "Bizi bu pısırıklar sürüsüne yem etmeyen bir lider" diyen Yılmaz, "Asıl zorunuza giden bu değil mi?" diye sordu.

Yılmaz'ın "Erdoğan hakkı söyleyince, bizim mahalledekilerin dilleri papuç gibi!" başlığıyla (12 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Biri diyor ki başörtülü kadınların kaşı-gözü...

Diğeri diyor ki, başörtülü kadınların başörtüsünün rengi...

Öteki diyor ki, başörtülü kadınların sesi...

Bir diğeri diyor ki, “deşarj olmak isteyen erkek karısını dövdüğü vakit, kadınlar şükretmeli...”

Biz FETÖ ile ölümüne mücadele ederken ağızlarını açmayanlar...

HDPKK’ya kılıç sallarken “ne şiş yansın ne kebap” üslubuyla kalem oynatanlar...

Başörtülü kadınlar FETÖ PKK tarafından linç edilirken üç maymunu oynayanlar...

Başörtülü kadınlar Gezi Kalkışmasında sosyal medyada küfür ve hakaretlere maruz kalırken “başını kuma gömenler...”

15 Temmuz gecesi saklanacak delik arayanlar...

Afrin oradayken tatlı canlarını riske atıp gönüllü olamayanlar...

Özetle... Yiğitçe er meydanına çıkmayanlar...

Mesele “kadın” üzerine ahkam kesmek olunca, birbirleriyle yarışıyor.

Mesele kadınlar üzerinde baskı kurmak olunca bu erkekler birbirleriyle yarışıyor.

Piyasaya bakın! Ağzı olan konuşuyor...

Kadınlara saldırmak bir tür reklam aracı haline de gelince kim tutar bunları?

Maaşallah hiçbirinin hikmetinden sual olunmuyor.

Zira bunlara ağzını açan, dokuz köyden kovuluyor!

E hal böyle olunca da kadınlar “Feseyekfikehumullah” diyerek kendi mücadelelerini kendileri vermek zorunda kalıyor.

Bu noktada Allah razı olsun...

Allah yar ve yardımcısı olsun bir tek Reis konuşuyor.

Muhafazakâr erkeklerin ürkekçe sindiği, başını kuma gömdüğü, üç maymunu oynadığı her meselede olduğu gibi elini taşın altına koyan bir tek Reis oluyor!

FETÖ ile mücadelede...

Avrupa Birliği’nin teröre verdiği destek karşısında verdiği onurlu direnişte...

İsrail’e ayar verme söz konusu olduğunda...

Gezi Kalkışmasında...

Kobani Eylemlerinde...

Çukur Savaşında...

Dolar operasyonunda...

15 Temmuz’da...

Referandum sürecinde...

Fırat Kalkanı, sonrasında Afrin (Zeytin Dalı) Operasyonu söz konusu olduğunda...

Meydanda hep Reis’i görüyoruz..

Birileri hep susarken, bırakın da Reis kadınları müdafaa etsin bari...

Yooook, Reis ağzını açınca bunların alayında dil papuç gibi...

O diyor, “ehil değilsin!”

O diyor, “Bu İslami kesimi domine etmektir.”

O diyor ki, “Olmadı Erdoğan.”

Ben de diyorum ki...

Ne o, zorunuza mı gitti?

Altın günü teyzeleri gibi “kaş, göz, ne giymiş” dedikoducularına “ağam, hocam” demediği için mi?

Kadınlar AK Parti’ye ne diye oy veriyor anladınız mı şimdi?

Çünkü bu milletin kadınları sizin gibilerin diline pelesenk edenlere sahip çıkacak bir lider gördü! Reis’e bu yüzden sahip çıkıyor!

Kamyonuyla tankların yolunu kesen kadın, kafası kopup çatıya savrulan kadın, FETÖ davalarıyla mücadele ederken selam dahi vermediğiniz, evime haciz koyduğu vakit teröristine sahip çıkan DHKP-C’liler kadar cesaret gösteremediğiniz Mehtap Yılmaz Reis diyorsa, bunun için diyor!

“Kadına şiddet”i meşrulaştırmaya çalışanlara karşı duran bir lider Reis çünkü!

Bizi bu pısırıklar sürüsüne yem etmeyen bir lider...

Asıl zorunuza giden bu değil mi?