Akit yazarı: Beynimiz âdeta devre dışı, kullanmaya kullanmaya işlevini yitirdi

Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu, akıllı aletlerin insanların hayatlarına hükmetmeye başladığını kaydetti. "Hayatımıza büyük ölçüde bilgisayar, telefon, internet, televizyon ve para hükmediyor. Beynimiz âdeta devre dışı" diyen Bahadıroğlu, “Kullanılmayan organ işlevini yitirir' kuralınca, kullanmaya kullanmaya beynimiz önemli ölçüde işlevini yitirdi" diye yazdı.

Bahadıroğlu'nun "Âletler akıllanıyor, ya insanlar?" başlığıyla (18 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Akıllı tablet”, “akıllı bilgisayar”, “akıllı telefon”, “akıllı saat”, “akıllı buzdolabı”, “akıllı çamaşır-bulaşık makinası”, “akıllı fritöz, “akıllı kahve makinası”, “akıllı mutfak”, “akıllı ev”, “akıllı gözlük”, “akıllı araba”, “akıllı seccade”, “akıllı tespih”, vesaire…

Maşallah her şey akıllı. Akıllı eşyalar arasında aklımızı yitirmemize ramak var!

Eskiden eşyalar akılsız, insanlar akıllıydı. Dolayısıyla eşya (para dâhil) insana değil, insan eşyaya (paraya) hükmederdi...

Şimdi tam tersi.Hayatımıza büyük ölçüde bilgisayar, telefon, internet, televizyon ve para hükmediyor. Beynimiz âdeta devre dışı!

“Kullanılmayan organ işlevini yitirir” kuralınca, kullanmaya kullanmaya beynimiz önemli ölçüde işlevini yitirdi!..

Düşünemiyoruz, doğru düzgün cümle kuramıyoruz, meramımızı anlatamıyoruz, derdimizi paylaşamıyoruz, hatta adabıyla tartışamıyoruz bile.

140 karakterle dünyaya hükmettiğimizi zannede ede, hüküm altında tükeniyoruz. Veminel garaib!