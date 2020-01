Akit yazarı: Bayanları güreştirmek terör kadar zararlı!

Akit yazarı Ahmet Gülümseyen, güreşin peygamber ve ata sporu olarak övünüldüğünü söyleyerek, "Bayanları güreştirmek, milletimizin değer yargıları-duyguları ile oynamak, seferberlik ilan ettiğimiz ‘terör’ kadar bu ülkeye zarar verecektir gerçeği asla ve asla göz ardı edilmemeli" görüşünü öne sürdü. Gülümseyen, "Bayan güreşinin yasaklanma zorunluluğuyla her daim yüzleşmek ve tepkisini her platforma taşımak, duyarlı her vatandaşın asli görevleri içinde olması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Ahmet Gülümseyen'in Akit'te "Recep İvedik 5, Peygamber sporu ve bayan güreşi..." başlığıyla yayımlanan (28 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür. O gün Allah Adem’i yaratmıştır. Adem o gün cennete konulmuş ve yine o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet cuma gününden başka bir gün kopmayacaktır.” (Tırmizi)

“Bu mübarek cuma günü nereden de çıktı, yazının özeti olacak böyle bir başlık? Mübarek bir günde ‘hayırlı’ düşünüp ‘hayırlı’ işler yapmak varken” şeklinde düşünülebilir! İlk bakışta böyle bir yaklaşımda haklılık payı olabilir. Fakatı ise, işleyen süreçle birlikte gelinen noktaya bakıldığında, hak edenin ‘hakkını’ teslim etmemek mümkün değil...

Ülke olarak 28 Şubat, 15 Temmuz gibi hain-terör saldırıları karşısında milli seferberlik ilan ettiğimizi tüm dünyaya gösterdik. Konu hainlik, yapılan saldırıların boyutu ‘kalleşliği’ temsil ettiğinden, iş korku edebiyatından daha öte temkinli olmayı, ülke insanları olarak, darbe teşebbüsü gecesi olduğu gibi, tek yürek, tek vücut olmak gibi, bizlere daimi sorumluluk yüklüyor...

Bilgenin verdiği mesajda, kalleş içerde olup, kapı kilidinin bir işe yaramayacağı gerçeğiyle yüzleştiğimizde, üzerimize düşen en önemli vazife, düşmanla topyekûn savaşmakla birlikte, değerlerimize de sahip çıkmak...

Yazımıza konu olan ‘Peygamber sporu...’ da ne demek oluyor? Peygamberimiz Veda Hutbesinde, ‘Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler, Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ve Peygamberinin sünneti’ buyurmaktadır...

Mesaj anlayana göre hak, Allah’ın cenneti ile müjdelenmek isteyenler için ise açık ve net. Öyle ise, gören göz, duyan kulak, kısaca beş duyu organımız ile üstlendiğimiz sorumluluğun bilincinde olmalıyız. Hal böyle iken, üstelik mübarek Cuma günü, doğru bildiğimiz düşüncelerimizi bu satırlarda paylaşmayalım da ne yapalım...

‘Recep İvedik 5’ filmi gösterime girmeden, ‘fragmanındaki’ güreşle ilgili ipuçlarından dolayı sansürlendi. Bu filmi ne seyreder, ne de içeriğini merak ederim. O sansürlenen sahnelerden birisi de, filmin içerisinde geçen güreş branşıyla ilgili sahneler (miş). Güreş Federasyonun tepkisi aynen şöyle; ‘Türkiye Güreş Federasyonu olarak güreşimizi ahlaktan uzak bir spormuş gibi gösteren, Peygamber ve ata sporumuz güreşin onuru, şeref ve saygınlığı ihlal edilmektedir...’

Güreş Federasyonunun tepkisinde yer alan ‘Binlerce yıllık tarihimizden günümüze ulaşan ve yegane gelenek... Ata sporumuz... İstiklal marşımızı okutan, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çeken, göğsümüzü kabartan sayısız pehlivanlarımız... Peygamber ve ata sporumuz... Onuru, şeref ve saygınlığı ihlal ediliyor...’ ifadelerine katılmamak ve hak vermemek mümkün değil...

Türk Güreşinin tarihsel süreci ile ne kadar övünsek ve gururlansak, elbette ki azdır. Uygulamalara baktığımız da, bu övündüğümüz değerler son asırda, adına ‘modernleşme’ koyulan süreçte yok edilmeye çalışılıyor. Tarihi değerler yine sinsi ve derinden, ortadan kaldırılmaya yönelik ayaklar altına alınıyor.

Düne kadar ‘peygamber’ sporu denilen Türk güreşi de buna dahil. Peygamber ve ata sporu olarak övünülen o branşta, Türkün gücünü ‘kündeye’ getirmek için önce oyun kurallarını değiştirdiler. Sonra sporcuların minderdeki kılık kıyafeti (mayoları) ile uğraştılar. Sonrasında ise, bayanları mindere çıkarıp güreştirme yoluna gidildi...

Bayanları hangi mantık-anlayışın güreşimizin içine sokulduğu, toplumumuzun milli, manevi ve dini değerlerine verdiği zararı, defalardır bu satırlarda paylaştık. Bu rağmen ‘bayanları’ güreştirme ‘rezaleti’ artarak, her yaş grubunda (yıldız-genç-büyük) devam ediyor...

Recep İvedik 5’e haklı olarak isyan bayrağı açıp, ‘tepkisini’ ortaya koyarak, güreş adına hoş olmayan görüntüleri ‘sansür’ uygulatan Federasyonun ilgili yetkilileri, aynı duyarlılığı neden bayanları güreştirmeleri konusunda göstermez. Toplumumuzun değerlerini yok edilmemesi pahasına, ‘baronlarla’ ters düşmek, toplumun kişisel menfaatlerini mi zedeler? Değerli, akademisyen bir büyüğümüzle ‘Sumo ve yağlı güreşini’ konuşurken önemli bir vurguda bulunmuştu; ‘Federasyon enerjisini, bozmak değil bozuk, erozyona uğrayan şeyleri düzeltmek için sarf etmeli!..’

Bayanları güreştirmek, milletimizin değer yargıları-duyguları ile oynamak, seferberlik ilan ettiğimiz ‘terör’ kadar bu ülkeye zarar verecektir gerçeği asla ve asla göz ardı edilmemeli. Bayan güreşinin yasaklanma zorunluluğuyla her daim yüzleşmek ve tepkisini her platforma taşımak, duyarlı her vatandaşın aslı görevleri içinde olması gerekiyor...