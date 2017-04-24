Akit yazarı: "Başbakan'ı canlı yayına çıkaralım" diyoruz, engelliyorlar!

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasına giden süreçte Başbakan Binali Yıldırım'ı Akit TV'de canlı yayına çıkarmak istediklerini, ancak engellendiklerini ileri sürdü. Yakışıklı, "Sayın beyler, Başbakan’ı bizden kaçırırsanız elbette 'postal medyası' daha güçlü olur, çünkü gücü siz veriyorsunuz" diye yazdı.

Hacı Yakışıklı'nın "Vatandaş; 'AK Parti yenilensin' diyor" başlığıyla yayımlanan (24 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkın kabul ettiği “yeni sisteme” göre fiilen gerçekleştirdiği “Cumhurbaşkanlığı”nı tüm yönleriyle hayata geçirecek. Millet kararını verdi. Dönüşü yok, lamı cimi yok; Türkiye’de koalisyonlar dönemi kapanmıştır!

Erdoğan, YSK’nın resmi sonuçları açıklamasından sonra AK Parti’ye yeniden üye olacak.

Kesin bir “yenilenme” hareketi bekleniyor. Dışarıdan bir dayatma yok! Bizzat Erdoğan’a gönül verenler; “AK Parti içinde temizlik olmalı” görüşünü dile getiriyor. “AK Parti içindeki AKP’liler” sözü neredeyse slogan olacak. Arınma süreci gerçekleşmeyecek olursa 2019’da neler olacağını kestirmek zorlaşır.

Yüzde 51’in sebebi AK Parti teşkilatları mı? Genelde beğenilen herhangi bir AK Parti il teşkilatı var mı? Başkente bakalım mesela, AK Parti Ankara İl Başkanı referandum öncesi neler yaptı? Protokol buluşmaları, çok iyi; ticaret adamlarıyla buluşma, çok iyi; hal-i hazırda “evet” diyecek olan teşkilat üyeleriyle buluşma; çok iyi! Peki, halkla buluşma var mı? Tüm yapılanları duyuracak olan medya buluşmaları var mı? Birçok teşkilatın eksik olduğu nokta bu! Janti takım elbiseler, süslü takılar, son model arabalar ile milletin gecekondularına gidilebilir mi? Gecekonduyu geçtim, TOKİ bloklarına gelin mesela! Onu da geçelim, bunu da geçelim dersen % 51’i geçemezsin.

Tüm vekiller üzerine alınmasın, çok iyi milletvekillerimiz var. Ama kaç kişi “vekillere” oy veriyor. Ben birçok seçmenden; “Erdoğan olmasa ben bu listeye oy vermem” sözünü duydum. Şehrini tanımayan vekiller bile var!

Vekillerin çoğu, hatta bakanların bir kısmı bile “Karargâh Rahatsız” manşeti atan Doğan Medya Grubu’nun kanallarına sıkça çıkıyor. Ondan sonra da “Yerli ve milli medya neden zayıf” diye sorup duruyoruz. Bize kızıyorlar efendim, evet bize kızıyorlar, hem de kendimizden bildiklerimiz bize kızıyor. Mesela, “Başbakan Binali Yıldırım’ı referandum öncesi Akit TV’de canlı yayına konuk edelim” dediğimiz zaman engelleniyoruz. “CNN-NTV daha güçlü, oralara çıkarıyoruz” diyorlar. Sayın beyler, Başbakan’ı bizden kaçırırsanız elbette “postal medyası” daha güçlü olur, çünkü gücü siz veriyorsunuz!