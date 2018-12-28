Akit yazarı Baş: Ekrem İmamoğlu seçim kazanma umudu yaratacak bir sonuç alsın yazmayı bırakacağım

Akit yazarı Yaşar Baş, yerel seçim için bir iddia ortaya koydu. Buna göre CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, "seçim kazanma umudu yaratacak bir sonuç alırsa" Baş yazı yazmayı bırakacak.

"CHP’nin Ekrem İmamoğlu seçimi, Türkiye’nin alternatif bir akıl üretme becerisinin ne kadar kısıtlı olduğunu göstermesi bakımından güzel bir örnektir" diyen Baş'ın "Ekrem İmamoğlu varsa" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

...Seçimi zorlama kapasitesi olmayan bir aday seçimin bütün heyecanını ve motivasyonunu yok ediyor.

Hâlbuki ki seçimdeki rekabet çıtayı daha yukarı çekecek motivasyona kaynak oluşturur.

Şimdi bildiğiniz tek kale maç oynanacak.

Bir seçim daha başlamadan tüm heyecanı kayboldu.

Aha da buradan altını çiziyorum.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da bırakın seçim kazanmayı seçim kazanma umudu yaratacak bir sonuç alsın ben de yazmayı bırakacağım.

Ama adamı öyle şişirip pişirmeye başladılar ki; hatta birinin şişirip pişirmesine de gerek yok, Ekrem İmamoğlu kendisini şişirecek hikayeler yazmaya mütemayil bir profil zaten.

Muharrem İnce, nerdeyse Recep Tayyip Erdoğan’ın yarısı kadar oy aldığında CHP’ye seçimi değil de kazanma umudunu kazandırdığını, onun için CHP genel başkanlığının kendisinin hakkı olduğunu söylemeye başlamıştı ya.

Benzer bir profile hoş geldin diyoruz. İstanbul Belediye Başkanlığını kazanmayı bırakın yanından geçemeyeceği belli ama, daha ilk günden CHP’nin yeni bir genel başkan adayı kazandığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.