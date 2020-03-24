Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: İdamı 'çocukların psikolojisi bozulur' gerekçesi ile unutturmaya çalışıyorlar

Yeni Akit yazı işleri müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, EBA TV'de yayınlanan ve ortaokul öğrencilerine eski başbakanlardan Adnan Menderes’in idam sahnesini detaylı şekilde anlatılmasını değerlendirdiği yazısında, "İdamı 'çocukların psikolojisi bozulur' gerekçesi ile unutturmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu, animasyonun yararlı olduğunu belirterek, "Adnan Menderes’i idam ettiler.. Hem de, o darbe gününü, bayram ilan edip, bu ülke halkına kutlattılar.. Şimdi ise.. O idamdan utandıklarını bile söyleyemeden.. “Bunu niye öğrencilere öğretiyorsunuz ki?” modu ile gizlemeye çalışıyorlar.." diye yazdı.

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