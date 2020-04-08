Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: Cumhurbaşkanı ve BDDK suç duyurusunda bulununca, solak kesimde hemen bir ciyaklama

Yeni Akit gazetesi yazı işleri müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın "Tekalif-i Milliye hatırlatılıp ‘Zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" sözlerine yönelik olarak, "Ama bu şarlatanlar, milletin moralini bozmak için, “Piyasayı ne kadar bozabilirim” düşüncesi ile, bu yalanı ortaya atıyor.. Cumhurbaşkanı suç duyusunda bulununca.. BDDK suç duyurusunda bulununca.. Solak kesimde hemen bir ciyaklama.." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, 'mevduatlara el konulacak' söyleminin, insanları tedirginliğe sevketmek için, dünyada yaşanan ekonomik zorluğun, Türkiye’de çok daha derin hissedilmesi için yapılmış bir 'alçaklık' değerlendirmesinde bulundu.

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