Akit yazarı: 2. Bank Asya vakası; ByLock'çular dolarları kapiş ediyor

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, doların ‘FETÖ’cüler yüzünden yükseldiğini iddia ederek, “FETÖ terörüyle mücadele sürecinde bu vaka, 2. Bank Asya vakası olarak anılacak” ifadesini kullandı. Yılmaz “Bylock’çular deşifre olacak! Bank Asya fedaileri keklik gibi avlanacak! Ha şimdi de “dolarları ikiye katlayan” vatan hainlerinin sobelenme vakti! Hodri meydan!” ifadelerini kullandı.

Mehtap Yılmaz’ın “2. Bank Asya vakası! Bylock’çulardolarları kapiş ediyor!” başlığıyla Yeni Akit’te yayımlanan (3 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Milletin kesesine “sülük” gibi yapıştılar!

Memlekette nerede rant varsa, orada FETÖ var!

Devlette nerede hortum varsa, ucunda FETÖ var!

Borsada ne kadar spekülasyon varsa, altında FETÖ var!

Uyuşturucu, kaçakçılık, gümrük yolsuzluğu, kumar, fuhuş neredeyse, FETÖ mankurtları oradalar!

Ha şimdi de inadına “dolarları ikiye katlıyorlar!”

Ellerinde avuçlarında olanı satıp, savıp dövize yatırıyorlar!

O kadar ki, FETÖ terörüyle mücadele sürecinde bu vaka, 2. Bank Asya vakası olarak anılacak!

Millet bozacak, onlar kapacak!

Vatan, millet uğruna hangi fedakârlığı yapıyorsak, bunlar tam tersini yapacak!

Biz yürüyeceğiz, bunlar yollarımıza tuzak kuracak!

E bizim elimiz de armut toplamayacak tabii ki...

Bylock’çular deşifre olacak!

Bank Asya fedaileri keklik gibi avlanacak!

Ha şimdi de “dolarları ikiye katlayan” vatan hainlerinin sobelenme vakti!

Hodri meydan!

Millet bozduradursun...

Siz dolarları ikiye katlayın, hadi...

Satın, savın, dolara yatırın!

Sizin istidadınız “marabalık” zaten, hadi üst akla marabalık yapın!

“Barkodlu beslemeler”siniz ya... Sizde şahsiyet ne arasın?

Ha bu gün Locaefendiniz, “karılarınızı satın” dese, satarsınız!

Nitekim geçmişte de yapmıştınız!

Locaefendi “aç” dedi, başlarını açtınız!

“Çal” dedi, çaldınız... “Çırp” dedi, çırptınız...

Kumarın, fuhşun, uyuşturucunun, ahlaksızlığın, hortumculuğun, casusluğun, yolsuzluğun dibini boyladınız!

Vatanı sattınız, Türk lirasını mı satmayacaksınız?

Sümüklü locaefendiniz, hoplaya-zıplaya, ağlaya-zırlaya ne emrettiyse, Allah’a, Kur’an’a, Peygamber’e (sav), vatana, millete ihanet etme pahasına yerine getirdiniz!

İşte bir sınanma noktası daha!

...ve işte, yine kaybettiniz!

Yine yakayı ele verdiniz!

Nasip olmayacak size bu milletin evladı olmak!

Hem hani artık FETÖ’cü değildiniz?

Hani FETÖ’yü tanımış ve yüz çevirmiştiniz?

Hani kandırılmıştınız?

Hani artık farklıydınız?

Hani artık FETÖ mankurtluğu yapmayacaktınız?

Hani bir daha bu vatan hainlerinin, ihanetlerine ortak olmayacaktınız?

Hani Locaefendi bilmem neydi?

Yooook, hepsi yalandı... Yine pişkin pişkin takiye yaptınız!

Şarlatan Locaefendi’nin sinsi karakteri, ruhlarınıza sinmiş sizin!

Asla değişemezsiniz!

Değişmediniz de...

Değişmek nasip olmayacak size!

Dininizi, imanınızı, vatanınızı, bayrağınızı dolara endeksleyin böyle!

İngiliz anahtarları olmaya devam edin!

CIA beslemesi olmaya...

Dilencilik böyle işte!

Dilendikçe, dilenirsiniz...

Cepleriniz doydukça, gözleriniz acıkır paraya!

Ağlamayı, yalvarmayı, sürekli avuç açmayı, hakir ve yoksul görünmeyi yaşam biçimi haline getirirsiniz!

Fakir fukara için kesilen kurbana tamah edersiniz!

Yetim hakkıyla maklube pişirir, PKK militanlarıyla beraber yersiniz!

Yazıklar olsun size!

Yine yaptınız yapacağınızı!

Yine sırtından bıçaklıyorsunuz vatanınızı!

Buyurun size 2. Bank Asya vakası!

2. “darbe girişimi”...

Lakiiin... Sakınnn, şunu aklınızdan çıkarmayın!

Alayınızı sobeleyeceğiz şimdi! Aldığınız dolarlar, gözünüze, dizinize vuracak!

Sıkıysa “dolarları ikiye katlamaya devam edin”.

Yüreğiniz yetiyorsa “tankın önüne yatan” millete rağmen böyle bir namussuzluğu yapmaya, dolarları ikiye katlayın!

Bakın ne oluyor sonra!