Akit: "Vur" emri veren Rotterdam Belediye Başkanı FETÖ'cü bir alçak çıktı!

Yeni Akit gazetesi, ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türk Başkonsolosluğuna girişine izin vermeyen Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Abutalip’in 'FETÖ' ile bağlantısı olduğunu iddia etti. Gülen cemaatinin seçim çalışmalarında, Ahmed Abutalip'e ciddi miktarda bağış yaptığını iddia eden Akit, "Abutalip’in ise, Türkiye’ye gelerek cemaate ait vakıf ve kurumları gezdiğini öne sürdü.

Akit'in iddiası şöyle:

"Yapılan araştırmada Abutalip’in, örgütün Hollanda’daki finans ve bürokrasi yapılanmasında aktif görev alan FETÖ’cü HOGİAF eski Başkanı Mehmet Kabakyer, Zeki Baran ve Mevlüt Çakı’yla temas halinde olduğu ve sık sık bir araya geldikleri ifade ediliyor. 2009 yılındaki seçimler öncesi de FETÖ’nün Abutalip’i desteklediği, ABD’de seçimlerinde olduğu gibi Abutalip’in seçim kampanyasına önemli miktarda bağış yaptıkları ifade edildi. Mehmet Kabakyer, Zeki Baran ve Mevlüt Çakı’nın 2012 senesinde de Abutalip’i Türkiye’ye getirdiği, örgütün merkez üssü durumunda bulunan kapatılan Gazeteci Yazarlar Vakfı, Zaman Gazetesi ve diğer birimlerini gezdirdiği, Kayseri’de yapılanmaya mensup önemli iş adamlarıyla görüşmeler gerçekleştirdikleri vurgulandı."