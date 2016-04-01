Akit, üçüncü kez Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tazminat ödemeye mahkûm oldu

Yeni Akit gazetesi, Eski Mazlum - Der Genel Başkanı ve T24 yazarı Ömer Faruk Gergerlioğlu’na üçüncü kez tazminat ödemeye mahkûm oldu.

İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 24 Mart 2016 tarihli kararına göre, Akit, Gergerlioğlu’na 3000 lira manevi tazminat ödeyecek.

Yazılı bir açıklama yayımlayan Gergerlioğlu, 2012 yılında hakkında yaptığı haberlerden dolayı Akit'e üç ayrı tazminat davası açtığını belirterek, "1.ve 2. davayı kazanmıştım. '3. yü de kazanacağım' demiştim, kazandim" ifadesini kullandı.

Gazetenin şahsı hakkında karalayıcı haber yaptığını söyleyen Gergerlioğlu, “Kararların bu yayın organı tarafından incitilen, iftira ve hakaret edilen tüm onurlu insanlara ışık tutmasını ümit ediyorum” dedi.

Gergerlioğlu’nun kişisel internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"2012 yılındaki yayınlarından dolayı hakkında 3 tazminat davası açtığım yayın organına karşı 1.ve 2. davayı kazanmıştım. 3. yü de kazanacağım inşaallah, çünkü haklıyım, hakkın peşindeyim." demiştim, kazandim. Istanbul 3. Asliye hukuk mahkemesi 24 .3.2016 tarihli kararıyla Yeni Akit isimli yayın organını (gazete demiyorum) sahsıma 3000 tl tazminat odemeye mahkum etmiştir.

Yeni Akit, 2012 yılında Hasan Cemal, Cengiz Çandar, Ali Bayramoğlu' na yönelik cirkin bir anlayışla itibarsızlastırma niyetli yayınlar yapıyordu. Ağırlığını islami kesimden olan kisilerin imzaladığı bir uyarı metniyle Yeni Akit'i doğru, dürüst haberciliğe davet etmiştik. Bunun üzerine Yeni Akit imzacıları tek tek arayarak imzalarını çekme yönünde baskı yapmis, hiçbiri çekmeyince de adlarına 'adımız imzalara bizden habersiz eklenmiş' haberi yapmış ve şahsıma hakaret edilmişti. Yargı kararıyla yalan ve iftiraları mahkum edilmiştir.

Bu yayın organının gayri ahlaki yayıncılık anlayışını ispatlamak için İslami camia daha kaç mahkeme kararı bekliyor? Bu yayın organının ahlak dışı anlayışını durduracak dindarlar daha ne zamana kadar başlarına gelen tüm kötülüklerin bir göstergesi mahiyetindeki bu yayın anlayışına prim verecekler?

Demeç aldığı kişilerin sözlerini tam tersi yönde yayınlamaktan haya etmeyen bu anlayışı desteklemenin kendilerini de yüz kızartıcı durumda bırakacağının farkında değiller mi?

Bu hukuki sürecimiz sadece ve sadece hakkın ayakta tutulması, ahlak dışı tutumun teşhiri ve gözü kapalı destekçileri uyandırmak içindi. Hala kafasını kuma gömenlere ne denebilir ki? Kararların bu yayın organı tarafından incitilen, iftira ve hakaret edilen tüm onurlu insanlara ışık tutmasını ümit ediyorum.

Saygılarımla

Ömer Faruk Gergerlioğlu