Akit, Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tazminat ödeyecek

Yeni Akit gazetesi, Eski Mazlum - Der Genel Başkanı ve T24 yazarı Ömer Faruk Gergerlioğlu’na tazminat ödemeye mahkûm oldu. Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 30 Aralık tarihli kararına göre gazete Gergerlioğlu’na 3000 lira manevi tazminat ödeyecek.

Yazılı bir açıklama yayımlayan Gergerlioğlu, 2012 yılında hakındaki yayınlardan dolayı gazeteye karşı üç tazminat davası açtığını belirterek, bu davalardan ikisini kazandığını duyurdu. Gazetenin şahsı hakkında karalayıcı haber yaptığını söyleyen Gergerlioğlu, “Yayın organı okuyucularına da ‘insani ve dini anlayışlarınızı tekrar gözden geçirin, zulme ortak olmayın’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu’nun yazılı açıklaması şöyle:

“Kamuoyuna,

Akit şahsıma tazminat ödemeye mahkum edilmiştir

Akit isimli yayın organını (gazete demiyorum) 2. kez tazminat ödemeye mahkum ettirdim. Gazete 2012 yılında şahsım hakkında karalayıcı haberler yapmaktaydı. Bir kişiyi arayarak şahsım hakkında sorular sormuşlar ve şahsın ifadelerini değiştirerek yalan, iftira ve hakaret dolu bir haber hazırlamışlardı. Şahsın gönderdiği tekzibi de yayınlamamışlardı. Bakırköy 1. Asliye hukuk mahkemesinde 30 Aralık 2015 tarihinde verilen kararla yayın organı şahsıma 3000 tl manevi tazminat ödemeye mahkum edilmiştir.

2012 yılındaki yayınlarından dolayı hakkında 3 tazminat davası açtığım yayın organına karşı 1. davayı da kazanmıştım. 3. yü de kazanacağım inşaallah, çünkü haklıyım, hakkın peşindeyim. Yüz kızartıcı yayıncılığın her örneğini verenlere karşı verdiğim mücadele bir vicdan, onur ve hak mücadelesidir. İnsanlık ve yayıncılık haysiyetini hiçe sayana karşı kazandığım hukuki mücadele, haklarını çiğnediği, yalan, iftira ve hakaretlerle incittiği her kesimden binlerce insanın bu dünyadaki haklarının karşılığıdır. Yayın organı yönetici ve yazarlarına hatırlatmam şudur ki çiğnedikleri bunca insanın haklarının ilahi mahkemedeki karşılığı çok daha ağır olacaktır. Mahkeme-i Kübra'da, attığı iftirayı inkar etme, farklı gösterme, cezayı ödememek için kılıf değiştirme vb. gibi yönelişlere de imkan bulamayacaklardır. Onlara "ölüm var, hesap var, unutmayınız" diyorum. Yayın organı okuyucularına da "insani ve dini anlayışlarınızı tekrar gözden geçirin, zulme ortak olmayın" diyorum.

Saygılarımla

Ömer Faruk Gergerlioğlu”