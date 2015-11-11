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Akit TV'nin 10 Kasım anmasına suç duyurusu

"Bu memlekette her bir lider ve ecdat saygı ile anılmalı, küfre karşı korunmalıdır"

11 Kasım 2015 15:15

AKP'ye yakın yayın  politikası ile bilinen Akit'in televizyon kanalı Akit TV'de Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 77. yıl dönümüne ilişkin 10 Kasım haberinde "Zulüm 1938'de son buldu" başlığını kullanması üzerine Avukat Faruk Emre Akı, suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet’in haberine göre Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulunan Avukat Akı dilekçesi'nde , "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır. İşgal altındaki Türk yurdunu silah arkadaşları ve Mehmetçik ile savunmuş, ulusal kurtuluş savaşını vermiş, Türk yurdunu emperyalist devletin işgalinden kurtararak, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Dilekçede, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonra her yıl 10 Kasım günü vefat saat olan 09.05'te tüm memleket genelinde vefatından dolayı aziz hatırasına saygı duruşu yapılmaktadır. 10 Kasım 2015 tarihi itibari ile Yeni Akit gazetesinin internet sitesindeki linkte "Zulüm 1938'de son buldu" isimli haber başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmiştir" denildi.  Dilekçede, "Alparslan'dan Fatih Sultan Mehmet'e, Kanuni Sultan Süleyman'dan Elçibey'e, Abdülhamit Han'dan, Rauf Denktaş'tan, Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bir çok lider çıkaran bu memlekette her bir lider ve ecdat saygı ile anılmalı, küfre karşı korunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Dilekçede, 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk", "Basın yoluyla hakaret" ve "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçlarından Akit TV, Akit Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Akit Tv İcra Kurulu Başkanı hakkında dava açılması talep edildi.

 

 

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