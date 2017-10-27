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Akit TV'den Şamil Tayyar'a: Kelepçeli günlerine geri dön!

Haberde Tayyar için "Her dönemin adamı" ifadesi kullanıldı

27 Ekim 2017 15:26

Hükümete yakınlığıyla bilinen Akit TV ile AKP’li Şamil Tayyar arasında çıkan kavgada karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Son olarak Akit TV, Tayyar'a Helin Avşar'a verdiği fotoğraftı hatırlatarak, "Kelepçeli günlerine geri dön" dedi.

OdaTV'de yer alan habere göre, Tayyar geçen günlerde Beyaz TV’ye çıkarak, Akit TV’yi hedef almış, Akit medya grubunun FETÖ’den reklam desteği aldığını ileri sürmüştü. Tayyar, “Yani reklam veren FETÖ’cü şirketlerden başlayacağım bir yere kadar gideceğim! Beni de çok zorlamayın” ifadelerini kullanmıştı.

Akit TV’den Şamil Tayyar’a aynı sertlikte yanıt geldi. Tayyar’a “Her dönemin adamı” denilen haberde, Tayyar için “Bavul gazeteciliği yaparak sözde Ergenekon’dan bol bol ekmek yedi” ifadeleri kullanıldı. Kanalın hazırladığı haberde, Tayyar'ın, Helin Avşar'a verdiği kelepçeli röportaja atıfta bulunularak, "Kelepçeli günlerine geri dön" denildi.

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