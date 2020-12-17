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Akit TV'de "Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" diyen Prof. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

17 Aralık 2020 16:44

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV canlı yayınında üniversiteler için "Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" diyen Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Akit TV’de yayınlanan Sabri Balaman’ın sunduğu “Derin Kutu” adlı programda, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da konuşmacı olarak yer aldı. Sofuoğlu, Z kuşağını eleştirirken, üniversitedeki derslere katılımın düşük olduğunu söyledi.

Bir dönem AKP'den milletvekili aday adayı da olan Sofuoğlu konuşmasının devamında üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullandı. Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu’na sözlerine "Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu" karşılığını verdi. Sofuoğlu ise bunun üzerine "Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz"  ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Üniversitelere "fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na sosyal medyada tepki

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.

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