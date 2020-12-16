Üniversitelere "fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na sosyal medyada tepki
Sofuoğlu’nun skandal sözleri tepki çekti
16 Aralık 2020 22:44
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Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV canlı yayınında üniversiteler için “fuhuş evleri” ifadesini kullandı. Sofuoğlu’nun sözleri tepki çekti.
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Bir dönem AKP'den milletvekili aday adayı da olan Sofuoğlu üniversiteler için “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullandı.
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Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu’na sözlerine “Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu” karşılığını verdi. Sofuoğlu ise bunun üzerine “Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz” ifadesini kullandı.
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Üniversitelere "fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na sosyal medyada tepki
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Üniversitelere "fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na sosyal medyada tepki
69
Üniversitelere "fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na sosyal medyada tepki
79
Üniversitelere "fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na sosyal medyada tepki
89
Üniversitelere "fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na sosyal medyada tepki
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Üniversitelere "fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na sosyal medyada tepki
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