Akit TV Ankara Temsilcisi'nden 'müthiş haber': 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya tekrar Türkiye'ye katılabilir!

Yeni Akit gazetesi ve Akit TV Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile beraber 100 STK'nın 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için dava açmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Twitter hesabından "İşte müthiş haber!" diyerek bu toprakların Türkiye'ye yeniden katılabileceğini iddia eden Yakışıklı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İŞTE MÜTHİŞ HABER! Türk Dünyası Day. ve Yard. Derneği ile beraber 100 STK hukuken Türkiye'ye ait olduğunu düşündükleri 12 ada, Girit, Libya, Musul - Kerkük, Kırım, Batı Trakya ile ilgili uluslararası boyutta davalar açmaya hazırlanıyor! Bu topraklar tekrar Türkiye'ye katılabilir!"