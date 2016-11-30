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Politika

Akit TV: Abdullah Gül, yeni parti kurmak amacıyla Tony Blair ile Ürdün'de buluştu

Gül'ün, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'le yeni bir parti kuracağı iddia edildi

30 Kasım 2016 13:21

Hükümete yakınlığıyla bilinen Akit TV, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni bir partinin kurulması amacıyla Ürdün'de İngiliz siyasetçilerle buluştuğunu iddia etti. Abdullah Gül'ün yeni partinin kurulması amacıyla "Batı'yla dirsek temasında" olduğu belirtilirken kanal eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i ima etti.      

AKİT TV’de yayınlanan haber şöyle:

Akit TV, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan istifa etmesi sonrası AKP’de yeni bir süreç başladığı görüşünü savunarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Mehmet Beşir Atalay, Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Mehmet Ali Şahin'i "yanına çekerek yeni bir parti kuracağı"nı iddia etti. 

Akit TV'de yer alan haberde tutuklu HDP milletvekillerinin tahliye edilebileceğini savunan Mehmet Ali Şahin'e ve hükümetten tepkilerin geldiği dönemde AB hakkında "510 milyon insan huzur ve refah içinde yaşıyor" ifadesini kullanan Başbakan Yardımıcısı Mehmet Şimşek'e parti tabanının tepki gösterdiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'ye yönelik devam eden darbe girişimi soruşturmalarıyla ilişkin "Yanımda milletimden başka kimseyi bulamadım" şeklindeki sözlerinin de partililerle ilgili mesaj olduğu ifade edildi.

 

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