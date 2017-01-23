Akit: RTÜK televizyonda başörtüsüne ceza verdi

Yeni Akit gazetesinin, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) FM TV’ye “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” ve “Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” bentlerine aykırılıktan ceza vermesiyle ilgili olarak yayımlanan haberinde "Müslümanlar için zafer ancak İslam’ı yaşamakla mümkündür' ifadelerini kullanan başörtülü çocuğun bu olağan sözleri CHP’yi rahatsız etti" iddiası ileri sürüldü.

Haberde, kararın 1 AKP'li, 2 CHP’li, 2 MHP’li ve 1 HDP’li üyesinin oyuyla alındığı ifade edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Zeynep Altıok, İsmailağa Medya A.Ş.’ye ait FM TV logosu ile yayın yapan TV kanalında, her Salı günü yayınlanan “Mektubattan İnciler” adlı programın 11ve 18 Ekim 2016 tarihli bölümlerinin 14 ila 17. dakikaları arasında dört buçuk yaşındaki bir çocuğa şeriat çağrısı yaptırıldığı iddiasıyla programın incelenmesi için RTÜK’e itiraz dilekçesi vermişti.

RTÜK üyeleri tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucu ilgili kuruluşa 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”un 8 .maddesinde yer alan, “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” ve “Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” bentlerine aykırılıktan ceza verilmişti.

Yeni Akit'te ise söz konusu haber "Başörtüsüne ceza" başlığıyla okuyuculara şöyle sunuldu:

FETÖ şaibeleriyle gündemden düşmeyen RTÜK, CHP kamuflajına bürünmüş durumda. Geçmişte üst kurul üyeleri marifetiyle FETÖ’nün medya organlarına destek çıkan, örgütün kanallarına usulsüz bir şekilde lisans uzatma hakkı tanıyan RTÜK’ün, CHP’nin talebi üzerine Akit TV’nin ardından şimdi de İslamî yayınlar yapan FM TV’ye ceza kestiği ortaya çıktı. RTÜK’ün 1 AK Parti’li, 2 CHP’li, 2 MHP’li ve 1 HDP’li üyesinin oyuyla başörtülü bir çocuğa ekranlarında yer verdiği için FM TV’ye kesilen cezaya gerekçe olarak “ailenin korunması” ve “çocukları istismar” gibi maddelerin gösterilmesi akıllara durgunluk verdi.

Başörtüsü ve "Okuyun" sözünden rahatsız oldular

Devletin, televizyon sektörünün bekçiliği görevini yüklediği RTÜK’e CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok tarafından yapılan şikayette, İslami içerikli yayınlarıyla bilinen FM TV hakkında, “Mektubattan İnciler” programında küçük bir çocuğun ekrana çıkarılarak dini kaidelere dayalı bir konuşması gerekçe gösterilerek kanala yaptırım uygulanması istendi. Özetle “Sultanımız, Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ki; Kim ki Kur’an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi. Bu vatanı muhafaza etmek isteyen şeriatı muhafaza etsin. Ey çarşaflılar sizler Türkiye’nin kalelerisiniz. Öleceğim zaman bana üç nefes verilirse size okuyun okuyun okuyun derim. Müslümanlar için zafer ancak İslam’ı yaşamakla mümkündür” ifadelerini kullanan başörtülü çocuğun bu olağan sözleri CHP’yi rahatsız etti.

CHP ne isterse yapan 6 RTÜK'çü yine sahnede

RTÜK, CHP’nin başvurusunu 21 Aralık’taki toplantısında gündemine aldı. RTÜK Uzman ve Daire Başkanlığı, FM TV hakkındaki başvuruda cezai bir unsur bulunmadığı görüşünü Üst Kurul’a iletti. Meclis tarafından atanan ve RTÜK’ün yönetim birimini oluşturan 9 üyeli RTÜK Üst Kurulu, 7 kişiyle toplandı. AK Parti’li RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ve Taha Yücel’in katılmadığı oylamada CHP’li İsmet Demirdöğen, Süleyman Demirkan MHP’li Esat Çıplak, Arif Fırtına HDP’li Barış Öngel ve AK Parti’li Nurullah Öztürk FM TV’ye ceza verilmesini istedi. Karara yalnızca AK Parti’li Hamit Ersoy karşı çıktı. 6’ya karşı 1 oyla RTÜK, başörtülü çocuğu yayına çıkardığı için söz konusu kanala 14 bin 359 TL’lik para cezası kesti.

Başörtüsüne ceza gerekçesine bak

Aile kurumunu yıkıcı evlilik programına ses çıkarmayan, ufacık çocukların çağdaşlık kılıfı altında mini etekle bale ve dans ‘şov’ları icra ettirilmesine göz yuman RTÜK’ün ‘başörtülü çocuk’ cezasının gerekçesi ise hayli enteresan. FM TV’ye uygulanan cezaya, RTÜK kanunun 8’inci maddesinde yer alan “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” ve “Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” bentlerine aykırılık gerekçesi gösterildi. Akıllara durgunluk veren bu gerekçe “Başörtüsü ile yaptığı ve her Müslüman’ın altına imza atacağı bir konuşma gerçekleştiren çocuğun sözlerinin neresi ‘çocuğa istismar’ neresi ‘toplumun milli, manevi ve ailenin korunması’ ilkesine aykırı?” sorularını akıllara getirdi.

Nurullah Öztürk CHP'lilerle el ele

RTÜK, daha önce de Akit TV hakkında basın özgürlüğünü çiğneyen kararlara imza atmıştı. 10 Kasım’da yayınlanan eleştirel bir haber üzerine CHP’nin başvurusuyla Akit TV’ye ağır cezalar kesen RTÜK, yine CHP’nin başvurusu ile kanalımıza ‘susturma’ cezası kesmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir haberinde eleştirdiği gerekçesiyle Akit TV’ye para cezası kesen RTÜK Üst Kurulu’nun 2 CHP, 2 MHP ve 1 HDP’li üyesinin yanı sıra AK Parti kontenjanından Üst Kurul Üyesi olan FETÖ şaibelisi Nurullah Öztürk skandal karara imza koymuştu.