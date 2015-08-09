Akit: 'Ne yaptı lan size bu devlet' diye bağırmak dışkı yedirmekle aynı mantık, o görevli cezalandırılmalı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özel harekat timlerinin 5 Ağustos'ta bir şantiyeye yaptığı baskında gözaltına aldığı inşaat işçilerine yaptığı baskı ve kötü muamelenin görüntülerini bugünkü (9 Ağustos 2015) köşesine taşıyan Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Hiçbir kamu görevlisi.. Hiçbir insan.. Hiçbir Müslüman.. Elleri arkadan kelepçeli.. Yüzükoyun yatan insanlara.. “Ne yaptı lan bu devlet size!” diye bağıramaz.. ‘Dışkı yedirme’ ile aynı olmasa bile.. Mantık, aynı mantıktır” dedi.

Ali Karahasanoğlu, yazısında “Hiçbir kamu görevlisi.. Vatandaşa o muameleyi yapamaz.. Genel kanaatimi söyleyeyim.. Benim arzum odur ki, vatandaşa ‘lan’ dahi denilmesin.. Ben söyleyeyim.. Bir başka vatandaş söylesin.. Ama kamu görevlisi olan hiç kimse. Vatandaşına ‘lan’ demesin.. Kurşun dahi sıkmış olsa.. Demesin.. Ama kurşun sıkanın cezasını da, devlet hiç azaltmadan, kuşa çevirmeden, hakkıyla versin” ifadelerine yer verdi.

Ali Karahasanoğlu’nun Yeni Akit gazetesinin bugünkü (9 Ağustos 2015) nüshasında, “Ha ‘Dışkı yediren’, ha yüzüstü yatırdığına ‘lan’ diyen!” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Hiç kimse kusura bakmasın.

“Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan?” ikilemine, kimse bizi düşüremez..

1990’ların oyunu idi: “Terör mü, bölge insanına zulüm yapılmasının sebebi? Yoksa bölge insanına yapılan zulümler mi, teröre dönüşüyor?”

Daha bir hafta önce hatırlatmıştım.. “Bölgede köylü vatandaşımıza pislik yediren binbaşı artık yok.. Böyle bir olay olsa da, ben askere kurşun sıkmayı haklı görmem ama.. Belki birileri, kendilerince bir mazeret üretmiş olurlar..”

Hemen haftasında..

Bir video..

Yerde 30 kadar vatandaş..

Elleri arkadan kelepçelenmiş.

Yüzükoyun yatıyorlar..

Polis olduğu iddia edilen bir kamu görevlisi..

Kafalarını kaldırmadan yerde yatan vatandaşlara bağırarak hitap ediyor: “Ne yaptı lan size bu devlet?”

İşte burada duralım..

Buraya bir nokta koyalım..

Kim, bize ne sıfatla suçlama yapacaksa yapsın..

Ben bir müslüman olarak.

Bir insan olarak..

Dört gün önce, “Kandil bombalanmalı” derken, ne kadar vicdanımın sesini dinliyorsam..

Bugün de aynı vicdanımın sesini dinleyerek..

“Ama”sız.. “Mama”sız..

Net olarak söyleyeyim..

Elleri arkadan kelepçelenmiş insanlar yüzükoyun yerde yatırılmış vaziyette tutulurken..

Kendisine yönelik, o an için, zarar verici hiçbir eyleme teşebbüs etme ihtimali bulunmayan insanlara yönelik olarak..

Bir kamu görevlisi, “Ne yaptı lan size bu devlet” diye bağıramaz..

Kimse kusura bakmasın..

O kamu görevlisi..

Bağırmasının.. Hakaret etmesinin.. Gereksiz yere vatandaşı yüzükoyun yerde yatırmasının.. Ellerini arkadan kelepçelemesinin idari ve cezai karşılığını görmelidir..

Görmelidir ki..

Bu eylemi..

Devlete fatura etmek isteyen.

Hükümete fatura etmek isteyen çakallar da avucunu yalasın..

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“Bir hafta önce ‘Kandil bombalansın’ diyordun.. Bir haftada askeri-polisi hemen sattın” diyecek olanlar çıkabilir..

Hayır, kimseye, hainlik etmedim, etmem..

Kimseye hainlik etmediğim, etmeyeceğim için.

Kendilerini hiç tanımadığım..

Sadece birer vatandaş olduklarına inandığım insanların..

Elleri arkadan kelepçeli olarak, yüzükoyun yerde yatırılmalarına karşı çıktığım için..

Bu tavrı doğru bulmadığım için..

Tepkimi ortaya koyuyorum..

O yerde yatanların içinde, bir tanesi-iki tanesi askere kurşun sıkmış olabilir..

O haini yargıya teslim edersiniz..

Azıcık bir acıma bile duymadan, ömür boyu hapislerde çürümesini sağlayabilirsiniz. Sağlamalısınız..

Belki sadece o haine karşı..

Kaybettiğimiz askerlerin, polislerin acısı daha taze olduğu için..

O “lan”lı konuşmaya da cevaz verirsiniz..

Ama, onlarca insana..

Büyük ihtimalle, gözdağı vermek için..

Yüzükoyun, ters kelepçeli şekilde.. Kafalarını da kaldırmamalarını ihtar ederek..

Bağırıp, çağırmak..

Bir hukuk devletinin görevlilerinin yapacağı bir iş değildir..

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Net söylüyorum..

Hiçbir kamu görevlisi..

Hiçbir insan..

Hiçbir Müslüman..

Elleri arkadan kelepçeli.. Yüzükoyun yatan insanlara.. “Ne yaptı lan bu devlet size!” diye bağıramaz..

“Dışkı yedirme” ile aynı olmasa bile..

Mantık, aynı mantıktır..

Kamu görevlisi..

Bir şüpheliyi gözaltına aldı ise..

Önce ona suçunu söyler..

“Şu askere niye kurşun sıktın?” der.

Haydi, kızgınlıkla, sonuna bir “lan” da ekleyiversin.. “Şu askere, şu polise, niye kurşun sıktın lan!” desin..

Ama..

Dün internet sitelerinde yayınlanan..

Malum görüntülerin.. Ne zaman çekildiği, neyle ilgili çekildiği, kimin konuştuğu net belli olmadığı için..

Soruşturma sonucunda, iddiaların doğrulanması şartı ile söylüyorum..

Hiçbir kamu görevlisi..

Vatandaşa o muameleyi yapamaz..

Genel kanaatimi söyleyeyim..

Benim arzum odur ki, vatandaşa “lan” dahi denilmesin..

Ben söyleyeyim.. Bir başka vatandaş söylesin..

Ama kamu görevlisi olan hiç kimse.

Vatandaşına “lan” demesin..

Kurşun dahi sıkmış olsa.. Demesin..

Ama kurşun sıkanın cezasını da, devlet hiç azaltmadan, kuşa çevirmeden, hakkıyla versin..

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Şimdi görev, hükümette..

Başbakan, hemen soruşturma açıldığını belirtti.

Bu yetmez..

Görüntülerle ilgili, çok hızlı şekilde derinlemesine soruşturma yapılıp, bitirilmeli. Derin devletin hangi uzantısı, kim sorumlu ise, cezalandırılmalı..

Ki..

“Kandil bombalanmalı” derken..

Hatta; sivil köy olduğu iddia edilen Zergele’de ölenlerin de..

Bize maval okumamalarını isterken..

Amacımızın, sadece “askere, polise kurşun sıkanları” cezalandırmak olduğu hususunda, kimse tereddüt etmesin..