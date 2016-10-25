Akit, muhabiri Ali Asım Ağaoğlu ile yollarını ayırdı

Akit TV, spikerAli Asım Ağaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ağaoğlu Ülker grubu aleyhinde tweet attığı için gazetesinden kovulduğunu iddia etti. Ağaoğlu, sosyal medya hesabından "Şahsi Twitter hesabımdan geçen hafta Ülker ile ilgili attığım ve yarım saat sonra reklam aldık onlardan diyerek sildirilen twitim nedeniyle olduğu eklenmemiş ilişiğimin kesilme nedeni" mesajını paylaştı.

Akit TV, Facebook sayfasından "Sayın Ali Asım Ağaoğlu'na kanalımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki iş hayatında kendisine başarılar dileriz" mesajını paylaşmıştı.