T24 LogoT24 Logo
Medya

Akit, muhabiri Ali Asım Ağaoğlu ile yollarını ayırdı

Ağaoğlu, Ülker grubu aleyhinde tweet attığı için kovulduğunu öne sürdü

25 Ekim 2016 00:26

Akit TV, spikerAli Asım Ağaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ağaoğlu Ülker grubu aleyhinde tweet attığı için gazetesinden kovulduğunu iddia etti. Ağaoğlu, sosyal medya hesabından "Şahsi Twitter hesabımdan geçen hafta Ülker ile ilgili attığım ve yarım saat sonra reklam aldık onlardan diyerek sildirilen twitim nedeniyle olduğu eklenmemiş ilişiğimin kesilme nedeni" mesajını paylaştı. 

Akit TV, Facebook sayfasından "Sayın Ali Asım Ağaoğlu'na kanalımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki iş hayatında kendisine başarılar dileriz" mesajını paylaşmıştı.

ETİKETLER

ali asım ağaoğluülkerakittvmuhabir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24