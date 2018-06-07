Akit: Mezuniyet baloları gençleri zehirliyor; alkol su gibi akıyor, günah cirit atıyor

Akit'te, mezuniyet balolarının gençleri "zehirlediği" iddia edildi. Faruk Arslan imzalı haberde, partilerin kızlı - erkekli yapıldığına dikkat çekildi, "Genellikle alkol su gibi akıyor, gençler açık kıyafet yarışına giriyor, ahlakdışı olaylar meydana geliyor" ifadesi kullanıldı. Haberde ayrıca, Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Başkanı Hamdi Sürücü'nün de, "Gelecek tasavvurumuza asla uygun olmayan bu uygulamayı ülkemizin değerleriyle bağdaşmamaktadır" görüşüne yer verildi.

Youtuber Harun Serkan Aktaş'ın da mezuniyet balolarına ilişkin olarak, "Ben içmiyorum ya’ diyerek günahların cirit attığı o ortamda ne kadar nefsine hakim olunabilir?" görüşü paylaşıldı.

Akit Gazetesi'nde yer alan haber aynen şöyle:

Laikçi çevrelerin Haçlı Batı’dan ülkemize ithal ettiği Mezuniyet Balosu adlı törenler birçok şehirde düzenlenmeye başladı. Üniversitelerde başlayan ardından ortaöğretime kadar sıçrayan kızlı-erkekli mezuniyet törenlerinde genellikle alkol su gibi akıyor, gençler açık kıyafet yarışına giriyor, ahlakdışı olaylar meydana geliyor.

Bazen villada, bazen bir yatta, bazen 5 yıldız otelin havuz başında kimi zaman ise lüks gece kulüplerinde düzenlenen mezuniyet törenlerinde gençler adeta açık kıyafet yarışına giriyor, alkol su gibi akıyor, ahlak dışı olaylar meydana geliyor. İlk olarak üniversitelerden başlatılan bu ifsad hareketi, günümüzde liselere, ortaokullara hatta ilkokullara kadar sıçramış durumda. Öğrencilerin eğitim yorgunluğunu Haçlı Batı’nın gelenekleriyle atması, tehlikeli bir girdabın içerisine düşmesi anlamına gelen kızlı-erkekli ‘Mezuniyet Balosu’ adlı etkinliklerin yol açtığı sıkıntıları ve beraberinde getirdiği tehlikeleri; eğitimciler, STK’lar ve gençliğe yön veren yazarlarla konuştuk.

"Değerlerle bağdaşmıyor"

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Başkanı Hamdi Sürücü, bu törenlerin içerik olarak Müslüman topluma yakışan etkinlikler olmadığını söyledi. Sürücü, “Masum bir mezuniyet programı’ şeklinde sunularak gerçekleştirilen, ahlak ve edebimize uymayan bir sürü olumsuzluğun yaşandığı uygulama haline dönüyor mezuniyet törenleri. Bunlar, başlangıcı itibariyle Batı kültürünü, Batı bakış açısını ya da Batı’nın hayat tarzını tasvip eden bir yapının ürünüdür. Kendisini aşağıda görüp Batı’yı yukarıda gören taklitçi bakış açısının getirdiği bir hastalıktır bu. Kız-erkek öğrencilerin karışık yer aldığı, alkol tüketildiği, oldukça açık kıyafetlerin giyildiği ve diğer uygunsuz eylemlerin hiçbiri bizim tasvip edeceğimiz şeyler değil. Gelecek tasavvurumuza asla uygun olmayan bu uygulamayı ülkemizin değerleriyle bağdaşmamaktadır” dedi.

"Günah cirit atıyor"

Gençlerin bilinçlenmesi için “Çay House” oluşumu altında tebliğ faaliyetleri yürüten yazar ve Youtuber Harun Serkan Aktaş ise Mezuniyet Balosu menemine karşı talebeleri Allah’a karşı gelmekten sakınmaları için uyarıyor. Aktaş, “‘Ben içmiyorum ya’ diyerek günahların cirit attığı o ortamda ne kadar nefsine hakim olunabilir? Gençlerimiz ne kadar kendilerine hakim olabilir?” ifadelerini kullandı.

"Çocuklar istismar ediliyor"

Çocuk Hakları Derneği Başkanı Adem Çevik, Mezuniyet Balosu uygulamasının çocuk istismarının bariz örneklerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Adem Çevik, “Çocuğun maddi yönden istismarı söz konusudur burada. ‘İlk öpüşme’, ‘ilk dans’ ve diğer gayri ahlaki şeyler de çekici tanımlamalar altında çocuklara bu törenlerde empoze ediliyor. Bu da cinsel istismar değil de nedir?” şeklinde konuştu.