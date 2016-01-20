Akit: İbne, Ermeni, Hrant, Tahir Elçi olmak için her fırsatı değerlendirdiler, ama sıra 'müslüman olma'ya gelince...

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, düğn katledilişinin 9, yıl dönümü için yapılan Hrant Dink anmalarına ilişkin olarak, "Gay, İbne, Ermeni, Fransız, Hrant, Tahir Elçi olmak için en küçük fırsatları değerlendirdiler, ama sıra 'müslüman olma'ya gelince.. Ne büyük fırsatlar doğdu da, hiçbirisinde ortalıkta görünmediler" ifadelerini kullandı.

Bakın 'Hepimiz Ermeniyiz'cilerin Agos gazetesine; 'Hepimiz müslümanız' diyerek, Cuma genelgesine mırın kırın eden ulusalcılara karşı çıkacaklarına Cuma namazı genelgesi aleyhine yazılar yayınlıyorlar" diyen Karahasanoğlu, "Bu ülkede azınlık oldukları halde çoğunluğun ibadet hakkına, takoz koymaya çalışıyorlar. Ama geçti Bor’un pazarı, sürün eşeğinizi Niğde’ye Hrantçılar" dedi.

Karahasanoğlu'nun Akit'te "Hrant’la Ermeni oldunuz ama Cuma kılanla birlik olamadınız!" başlığıyla yayımlanan (20 Ocak 2015) yazısı şöyle:

Hrant’ın ölüm yıldönümü imiş.

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve bazı milletvekillerinin de katıldığı toplulukta, şöyle bağırmışlar:

“Hrant’la Ermeni, Tahir Elçi ile Kürdüz”..

Bunun daha öncesi de var..

Eski tarihlerde de...

Değişik vesilelerle..

Gay’lere destek verdiler. Lezbiyenlere destek verdiler.. Homoseksüellere destek verdiler..

Fransa’da patlama oldu, Fransızlara destek verdiler..

Rusya’nın uçağı düşürüldü..

Ruslara destek verdiler..

Kısacası..

Herkesle birlikte oldular..

Hatta sadece birlikte olmak da değil..

“Herkes” oldular..

Ama sadece..

Müslümanlarla birlik olmadılar.

Bir sefercik de olsa..

“Hepimiz müslümanız” diyemediler..

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Gay olmak için.. İbne olmak için..

Ermeni olmak için..

Fransız olmak için.

Hrant olmak için.

Tahir Elçi olmak için..

En küçük fırsatları değerlendirdiler...

Ama sıra “müslüman olma”ya gelince..

Ne büyük fırsatlar doğdu da...

Hiçbirisinde ortalıkta görünmediler..

Başörtü yasağı en acımasız şekilde sürdürülüp...

Üniversite kapılarında, her gün engellemeler yaşandığında...

“Herkese mavi boncuk dağıtan” bu arkadaşları göremedik...

Birinci yıldönümünü. İkinci yıldönümünü geçtik..

9. ölüm yıldönümünde bile.. “Hepimiz Hrant’ız” diye haykırışın eşdeğerinde bir yüksek sesi, başörtü yasağının sürdüğü günlerde işitemedik..

Kimisi “Bizim sorunumuz değil” dedi..

Kimisi ise, utangaç..

Kısık seslerle.. “Canım, böyle bir yasak doğru mudur acaba? Bilmem ki”türünden..

“Katılsak mı, çaktırmadan kaçsak mı?” tereddütlü tavırlarla çıktılar karşımıza...

“Hepimiz müslümanız” demek için uzun uzun düşündüler..

Yan çizmeye fırsat kolladılar ama..

“Hepimiz Ermeniyiz” demeye..

Hep hazırdılar..

Fırsat doğar doğmaz..

Sahneye çıktılar!

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Diyecekler ki:

“Hrant örneğinde.. Tahir Elçi örneğinde..

İnsanların ölümleri var.. Biz her ölüme benzer şekilde yaklaşırız.”

O zaman sıralamaya başlayalım..

Uzaklara gitmeyelim..

Hemen dünden başlayalım..

Şehid polis memuru Mahmut Bilgin’in cenazesi, Ankara’dan kaldırıldı..

“Hepimiz Hrant’ız” diyenlerden bir temsilci var mıydı?..

Şehid polis Gültekin Tırpan’ın cenazesi Amasya’dan kaldırıldı.

Var mıydınız, “Hepimiz Tahir Elçi’yiz” diyenler?.

Bir günde 5 şehid..

Ama hiçbirisinde..

“Hepimiz Hrant’ız. Hepimiz Elçi’yiz” diyenlerden, tek kişi yoktu..

Ermeni olmaya meraklı Hrant’çılar, “Bunlar daha dünkü şehidler.. Önümüzdeki günlerde onlar için de destek veririz” derlerse..

“Temmuz’dan bu yana.. 400’e yaklaşan şehidimizin hangisinin cenazesine katıldınız” diye sorarım..

Biliyorum..

En sonunda diyecekleri şudur:

“Kamu görevlilerinin ölümleri bizi ilgilendirmez.. Onlarda devlet gereğini yapsın. Biz sivillerin ölümlerinde duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz.”

O zaman buyrun.

İslami hassasiyetleri olduğu için şehid edilen iki hocaefendiyi size hatırlatayım..

Bayram Ali Öztürk hoca..

Ve Hızır Ali Muradoğlu hoca..

Eminim, “Onlar da kim” diyeceksiniz.

İsmailağa’da gerçekleştirilen derin iki cinayet, bunların hiç ilgisini çekmemiştir..

“Hepimiz Bayram Ali Hocayız” veya “Hepimiz Hızır Ali Hocayız” demek, bunların akıllarına eminim, hiç gelmemiştir.

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Tablo karşımızda..

Süslü sözcüklerle.. Edebi cümlelerle..

Hrant olmak isteyenler.. Ermeni olmak isteyenler..

Zulme uğrayan; müslüman olunca.. Nasıl kaytarıyorlar, görüyorsunuz..

Dahası var..

Müslümanların en temel haklarını elde etmesinde..

Duruma göre..

“İstemezükçüler”le birlikte hareket ettikleri bile oluyor.

Aktüel örnek; “Cuma namazı genelgesi”.

Bakın “Hepimiz Ermeniyiz”cilerin Agos gazetesine..

“Hepimiz müslümanız” diyerek, Cuma genelgesine mırın kırın eden ulusalcılara karşı çıkacaklarına..

Cuma namazı genelgesi aleyhine yazılar yayınlıyorlar..

Bu ülkede azınlık oldukları halde..

Çoğunluğun ibadet hakkına, takoz koymaya çalışıyorlar..

Ama geçti Bor’un pazarı..

Sürün eşeğinizi Niğde’ye, Hrantçılar..